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El PP cree que la Fiscalía tiene muchas explicaciones que dar sobre Leire Díez

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Madrid, 11 jun (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este jueves que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene todavía muchas explicaciones que dar sobre la presencia de la exmilitante socialista Leire Díez en sus dependencias.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Gamarra ha dicho que la FGE no es un lugar para que estuviera Díez y "menos sin tan siquiera constar en el libro de visitas", por lo que "quedan muchas explicaciones que dar".

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La diputada popular ve insuficientes por tanto las explicaciones de la FGE, que el miércoles informó al juez Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama para desbaratar procesos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, de dos reuniones del que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro, García Ortiz, Diego Villafañe, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo.

En esas reuniones, según la FGE, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".

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Gamarra ha destacado que es evidente que Díez no es "una afiliada de base" ya que se movía "con demasiada naturalidad" con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y también en la propia fiscalía.

Según la dirigente del PP, cada vez se está "más cerca" de que se confirme que las siglas P.S.que aparecen en los papeles de Díez son las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Más pronto que tarde veremos también cómo estaban perfectamente coordinados y que Leire Díez no actuaba sola sino que esto forma parte de una cloaca que se ha gestado desde Ferraz y se ha financiado desde Ferraz", ha agregado. EFE

(Foto)

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