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El exalcalde de Fines investigado por el caso Mascarillas de Almería se acoge a su derecho a no declarar

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El exalcalde de Fines (Almería) Rodrigo Sánchez Simón, investigado en el caso Mascarillas por supuesta contratación irregular con la Diputación de Almería a través de empresas para el cobro de comisiones, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez instructor, Manuel Rey Bellot, a la espera de obtener nuevos informes encargados a la UCO de la Guardia Civil.

El exprimer edil ha abandonado la Ciudad de la Justicia junto a su hijo, el también investigado Rodrigo Sánchez López, a través del acceso secundario de la Fiscalía de Menores apenas 45 minutos después de haber llegado para comparecer ante el juez sin ofrecer comentarios a los periodistas que aguardaban su salida.

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El letrado del exalcalde, Evaristo Llanos, ha explicado previamente que se han requerido hasta en tres ocasiones esos informes "definitivos" derivados de la intervención de documentación así como de los dispositivos móviles y ordenadores de los registros practicados el pasado mes de noviembre en el Ayuntamiento de Fines, su domicilio y la sede de las empresas a las que se le vincula.

"Cuando lleguen y tengamos toda la documentación, pues podremos ilustrarnos debidamente y contestar a las preguntas que sean precisas", ha manifestado el abogado minutos antes de iniciar la ronda de comparecencias en la que también han sido citados a declarar dos empresarios ligados a entidades de la trama.

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El representante legal del exprimer edil también ha reducido las sospechas sobre la supuesta procedencia ilícita de 119.950 euros que Rodrigo Sánchez Simón y su hijo cargaron envueltos en una funda de almohada en su vehículo desde la casa del padre del exvicepresidente de la Diputación Óscar Liria --a su vez, tío y primo de los investigados-- en la mañana del 15 de junio de 2021, cuando se registraba el domicilio de este último.

FINES, EL "EPICENTRO" DE LA TRAMA

El abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, se ha referido a este extremo a su llegada a los juzgados, donde ha destacado la relevancia de las declaraciones previstas al considerar Fines como el "epicentro" de la trama.

"Desde pequeño me han enseñado que el dinero se guarda en las libretas de ahorros. Solamente conozco la situación de Fines como lugar donde el dinero se guardaba en fundas de almohada", ha apuntado el letrado, quien ha señalado que será el juez quien diga si esta situación se corresponde con un indicio delictivo o con una anécdota.

Acompañado del abogado José María Terrés, el representante de la acusación popular confía en que las declaraciones permitan esclarecer el destino del dinero que se generó a través de las supuestas comisiones en el municipio, que ve como uno de los "símbolos" de la trama ya que, según ha recordado, el pueblo cuenta con un teatro con el nombre de Javier Aureliano García.

No obstante, ha reconocido que las declaraciones practicadas hasta ahora han sido "escasas" ya que buena parte de los investigados se han acogido a su derecho a no declarar. "Nosotros seguimos diciendo que nada tiene que temer aquel que sabe que la verdad le ampara y, por lo tanto, no tiene que haber ningún problema en contar la verdad".

'Los Rodrigos' fueron detenidos en noviembre del pasado año, en el marco de la segunda fase de la operación que también conllevó el arresto del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien ya se encontraba bajo el foco de los investigadores.

Para la UCO existen indicios de que tanto el tío como el primo de Óscar Liria participaron de un "plan preconcebido" por el cual, mediante terceras personas, trataron de saquear fondos públicos de las instituciones, sentido en el que se les vincula con la adquisición y puesta en funcionamiento de la empresa OYC Servicios Urbanos.

La investigación apunta que la mercantil obtuvo contratos, algunos de ellos "fraudulentos", de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines por un importe de más de 1,12 millones de euros entre 2020 y 2024, si bien padre e hijo tendrían el control efectivo de la sociedad, a través de terceros, al menos desde 2017. También habrían operado otras mercantiles para, entre otros aspectos, canalizar fondos y adquirir bienes, como vehículos de alta gama en favor de Liria.

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EuropaPress

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