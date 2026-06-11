El Athletic de Terzic se estrenará con una gira vizcaína de tres amistosos

Bilbao, 11 jun (EFE).- El Athletic Club ha confirmado sus tres primeros amistosos de pretemporada, que servirán al nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, para estrenarse en el banquillo rojiblanco con una gira ante equipos vizcaínos en la que se enfrentará al Derio, al Leioa y al Sestao River.

Según confirmó este jueves la entidad rojiblanca, el primero de estos test será frente al Derio, de Tercera RFEF y entrenado esta temporada por Iker Muniain, programado para el 15 de julio en el campo de La Florida de Portugalete.

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El sábado 18, el Athletic visitará Sarriena para medirse al Leioa, inmerso en la fase de ascenso a Segunda RFEF, en un partido enmarcado en la celebración del 500 aniversario de la localidad, y el miércoles 22 el rival será el Sestao River, de Segunda RFEF, en Las Llanas. Todos los partidos comenzarán a las 19.30 horas. EFE

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