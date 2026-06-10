Un libro con portada de Nacho Duato refleja el dolor de la guerra transformado en poesía

Loli Benlloch

València, 10 jun (EFE).- El dolor de la guerra transformado en poesía se refleja en 'Huella', un libro escrito por Mawj Majid Al-Obaidi, una mujer iraquí a la que con 6 años un cirujano catalán le salvó el brazo que le había destrozado un bombardeo, y que se ha publicado con una portada creada por Nacho Duato de la mano de la Fundación Fernando Fonseca.

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El libro se presenta este miércoles en València, en un acto con los presidentes de la fundación, la cineasta Fina Sensada y el cirujano Marc García-Elías, el coreógrafo valenciano Nacho Duato y la profesora de la Universidad Europea de Valencia Lupe Bohorques, y en el que se leerán parte de los poemas en árabe y en castellano.

Sensada ha explicado a EFE que el libro se titula así porque la autora ha dicho que "las dos cosas que más marcan en la vida, que dejan huella, son el amor y la guerra", y esta es "la historia de amor y de guerra de un cirujano y de una niña herida de guerra en Bagdad en 2003".

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Esa niña, que ahora es un mujer de 29 años, tenía solo 6 cuando en pleno ataque a Bagdad bombardearon su barrio, una zona de pescadores junto al río Tigris, y su brazo derecho quedó destrozado, por lo que su madre la llevó al hospital y el doctor Fernando Fonseca, que acababa de llegar a través de Médicos del Mundo, la operó seis veces para conseguir salvarlo.

El caso de Mawj impresionó a este "cirujano de pobres", destaca Sensada, que durante años le hizo un seguimiento y le explicó a la niña que "la manera de calmar el dolor, la impotencia, la rabia y la tristeza que sentía era transformarlo en poesía" y le animaba a hacerlo cuando fuera mayor, algo que finalmente se ha cumplido.

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El doctor Fonseca no pudo ver este poemario ya que falleció en 2014, pero la fundación impulsada en 2021 en Barcelona con su nombre para continuar con su labor ha hecho posible que 20 poemas escritos por Mawj como gratitud y amor a quien le salvó el brazo se hayan convertido en un libro, publicado por la editorial valenciana Loto Azul.

"Son poemas únicos que hablan de amor y de dolor y de todo su proceso de ir haciéndose mayor y empoderándose como mujer", señala Sensada, quien destaca que la autora actualmente es una mujer libre que se ha convertido en socióloga, se casó con un profesor de universidad y tiene dos hijos, y ha querido escribir estos poemas "con su mano derecha herida de guerra".

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Para la autora, alumbrar estos poemas "ha sido como una terapia, de buscar dar luz a la oscuridad", asegura la presidenta de la fundación Fernando Fonseca, quien reivindica que, en estos momentos "tan distópicos de guerras, ha transformado lo duro, lo amargo y lo triste en algo bello" y ha evidenciado que "en la adversidad está la creatividad".

Sensada ha explicado que cuando creó la fundación recurrió al doctor Marc García-Elías para que continuara con la cirugía de manos y pies de niños -quien además está formando a cirujanos en Chad para operar a niños y que recuperen sus movimientos de pies y manos- y al coreógrafo Nacho Duato, porque el arte es una parte muy importante.

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"Cuando estoy en un quirófano grabando intervenciones, si son buenos cirujanos sus manos danzan entre nervios y tendones, por eso recurrí a un coreógrafo que representara esta parte bella y artística de un buen cirujano", destaca Sensada, quien señala gráficamente que la fundación son "manos que curan, ojos que miran y pies que danzan, y ahora incorporamos manos que escriben". EFE