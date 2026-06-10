Más Madrid dice que retiró a un candidato al saber que era investigado por agresión sexual

Madrid, 10 jun (EFE).- Más Madrid ha asegurado que la formación no concurrió a las elecciones en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada en 2023 porque retiró a su candidato nada más saber que estaba investigado por presuntas agresiones y abusos sexuales a sus alumnas, por lo que acaba de ser condenado a 10 años y medio de cárcel.

Fuentes de la formación se han referido así, en declaraciones a EFE, a la reciente condena dictada por la Audiencia Provincial de Madrid contra Antonio Salazar Dutrus por abusar sexualmente de tres alumnas de cuarto de la ESO a las que daba clases de matemáticas en un instituto de Villanueva de la Cañada y por violar a otra, a la que causó tal deterioro psicológico que esta se quitó la vida en 2025.

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La sentencia, conocida la pasada semana aunque sin que trascendiera la identidad del procesado, le condenó a 10 años y medio de cárcel por unos hechos ocurridos en 2019. También le condenó a pagar 59.000 euros en indemnizaciones y 10.080 euros de multa, además de otras medidas como la prohibición de aproximarse a las víctimas.

Ahora, fuentes jurídicas han confirmado que el condenado es Antonio Salazar, que ya tenía antecedentes penales cancelados por abuso sexual según consta en la sentencia, y Más Madrid ha ratificado que se trata del candidato que iban a presentar en Villanueva de la Cañada para las elecciones de 2023, pero "cuando tuvo constancia de unos hechos que hasta el momento desconocía, retiró de inmediato la candidatura".

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"Más Madrid no tuvo candidatura en Villanueva de la Cañada en 2023, se retiró la candidatura de inmediato y no hubo candidatura ni candidato por dicho municipio", reiteran las fuentes.

La sentencia detalla los múltiples y graves daños psicológicos que este profesor de matemáticas de cuarto de la ESO causó a la alumna a la que agredió sexualmente, quien a raíz del episodio sufrido tuvo ocho ingresos hospitalarios en un año y, a pesar de su intento por rehacer su vida, acabó suicidándose en agosto de 2025.

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La Sala considera probados los hechos relatados por las cuatro víctimas, que describieron los comportamientos y comentarios inadecuados del profesor en el aula, mensajes a través de la plataforma virtual de la que disponía el instituto para comunicarse y, en encuentros privados, tocamientos y besos a algunas de ellas.

El hecho más grave, según relata la sentencia, se produjo en uno de esos encuentros privados con una de las menores, dentro del aula, donde el docente llegó a violarla.

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Como consecuencia de estos hechos, esta sufrió un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad y depresión y trastorno de personalidad, como han acreditado las pruebas periciales psicológicas y psiquiátricas. EFE