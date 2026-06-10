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Jon Guridi, tras desvincularse del Alavés, se compromete con el Sevilla

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Sevilla, 10 jun (EFE).- El centrocampista Jon Guridi, que no ha renovado con el Deportivo Alavés el contrato que expira el próximo 30 junio, se ha comprometido para fichar como agente libre con el Sevilla hasta junio de 2028, informaron a EFE fuentes de la operación.

"Jon Guridi no continuará en el Deportivo Alavés. Muchas gracias", fue el comunicado con el que, en sus redes sociales, ha despedido este miércoles el club vitoriano al jugador de Azpeitia.

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Guridi, de 31 años, se formó en la cantera de la Real Sociedad, con cuyo primer equipo debutó en la campaña 2016-2017, militó durante año y medio cedido en el Mirandés y fichó en 2022 por el Alavés, con el que ha disputado en cuatro campañas 148 partidos oficiales, en lo que ha marcado siete goles y ha repartido seis asistencias.

El mediocentro guipuzcoano es el tercer futbolista con la carta de libertad que incorporará la próxima temporada el Sevilla, que con anterioridad ya había atado al lateral diestro del Getafe Juan Iglesias y al central senegalés Arouna Sangante, procedente del Havre AC francés. EFE

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lhg/agr/cmm

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