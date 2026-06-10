El papa llega en helicóptero a Montserrat, corazón espiritual e identitario de Cataluña

Monistrol de Montserrat (Barcelona), 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha llegado en helicóptero a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, una de las paradas más esperadas de su visita de dos días a Cataluña, al tratarse del corazón espiritual e identitario de esta comunidad.

El papa se ha desplazado a Montserrat desde la cárcel de Brians 1, ubicada a unos 30 de kilómetros de distancia, tras mantener un breve encuentro con reclusos y reclusas de varios centros.

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Allí se ha subido a un helicóptero para dirigirse al helipuerto de Montserrat, donde ha cambiado de medio de transporte y ha cogido primero un coche y después un 'buggy', como los que se utilizan en el golf, para acceder a la explanada del monasterio.

Las campanas de la abadía han repicado para dar la bienvenida al pontífice, que ha sido recibido por miles de fieles.

El acto, que podrá seguirse en directo desde la plaza a través de pantallas gigantes, coincide con la conmemoración del milenario de esta abadía, un monasterio benedictino que está situado en la montaña de Montserrat, un macizo rocoso muy singular por sus picos redondeados y ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Allí se venera a la Virgen de Montserrat, una talla románica del siglo XII de color negro, patrona de Cataluña.

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Esta visita a Montserrat está cargada de simbolismo y constituye uno de los actos centrales del viaje papal a Cataluña, ya que este espacio es símbolo de la identidad catalana.

Está previsto que el pontífice rece ante la virgen la oración del Santo Rosario y que dirija unas palabras a los presentes. Allí le cantarán el 'Salve Regina' y el 'Virolai', himno dedicado a la Virgen de Montserrat, a la que venerará antes de salir a la explanada de la abadía para saludar a los fieles.

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Su visita a Montserrat concluirá a las 13:00 horas con una comida con la comunidad benedictina.

El papa se dirigirá después a la iglesia de San Agustín, situada en el barrio del Raval de Barcelona, donde mantendrá un encuentro con entidades sociales y personas vulnerables.

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Este templo es administrado por una comunidad de frailes de la Orden de los Agustinos, de la que fue prior general Robert Prevost antes de ser papa. EFE

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