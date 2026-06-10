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El alza salarial en convenio sube al 3 % hasta mayo, aún por debajo de la inflación

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Madrid, 10 jun (EFE).- La subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos fue del 3 % hasta mayo, seis centésimas por encima de los datos de abril (2,94 %), pero aún por debajo de la inflación, que en mayo se mantuvo en el 3,2 %.

De acuerdo con la estadística actualizada este miércoles por el Ministerio de Trabajo, el incremento salarial se mantiene por debajo de las cifras de la inflación, que en mayo se mantuvo en el 3,2 % interanual debido al impulso de los precios del transporte y el ocio que fue compensado por el abaratamiento del vestido y el calzado.

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El aumento sigue también por debajo de las cifras de todo 2025, que arrancó con un incremento del 3,03 % para terminar en el 3,53 % en diciembre, aunque ha ido elevándose a medida que avanza este año, tras iniciarlo en el 2,87 %.

Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan acuerdos.

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A falta de un nuevo acuerdo nacional de convenios, las subidas salariales han alcanzado el 3 % recomendado en el anterior pacto, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025.

Al detalle de los datos de mayo, la subida salarial baja al 2,25 % en el caso de los convenios de grupo de empresa, se queda en el 2,58 % en los de empresa y llega al 3,04 % de media en el caso de los convenios de sector.

Por sectores, la mayor alza se registra en los servicios, con un 3,06 %, mientras que en la construcción es del 3 %.

Por debajo de la media, la industria, con un 2,82 %, y el sector agrario, con un incremento del 2,74 %.

Del total de 2.475 convenios con efectos económicos en mayo de 2026, 749 cuentan con una cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo se revise al alza cada año en función del índice de precios de consumo (IPC) para proteger su poder adquisitivo.

De esta forma, de los casi 7,9 millones de trabajadores amparados por convenio, algo más de 3,1 millones tienen este mecanismo de revisión salarial y un tercio de ellos, con efectos retroactivos. EFE

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