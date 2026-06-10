Desarticulado en Zaragoza un "coro" de los Dominican Don´t Play con 12 detenidos

Zaragoza, 10 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a doce personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, usurpación de bien inmueble y defraudación de fluido eléctrico como integrantes de un "coro" de los Dominican Don’t Play.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón, se trata de un grupo "tremendamente activo" que se ha visto involucrado en múltiples enfrentamientos con otras bandas rivales, como los Black Panther o los Trinitarios.

PUBLICIDAD

La investigación comenzó hace varios meses cuando los agentes especializados en grupos juveniles y violentos detectaron un importante incremento de la actividad de la organización, especialmente en los distritos de Delicias y San José de Zaragoza, así como un aumento significativo en el número de integrantes del citado "coro".

Este operativo policial ha sido desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información y la Brigada Regional de Información de Zaragoza, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Zaragoza número 12.

PUBLICIDAD

Según los agentes, el grupo, formado principalmente por los 12 arrestados, estaba muy cohesionado y estructurado, con un claro reparto de las tareas, y se había ido asentando progresivamente en distintas zonas de la capital aragonesa, ejerciendo gran influencia entre los jóvenes.

Los investigadores han podido constatar que la forma de financiación de este grupo era principalmente el tráfico de drogas y delitos contra la propiedad.

El operativo policial culminó con la detención de doce personas y la práctica de dos registros domiciliarios en Zaragoza en los que los agentes se incautaron de armas blancas e instrumentos peligrosos, armas de fuego simuladas, sustancias estupefacientes y útiles destinados al tráfico como balanzas de precisión, pañuelos tipo bandana, varios vehículos de movilidad personal y diversos dispositivos tecnológicos que están siendo analizados.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, cuyo titular decretó prisión provisional para siete de los detenidos.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta más detenciones. EFE