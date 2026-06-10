Buscan a una submarinista desaparecida durante una inmersión en Cadaqués (Girona)

Cadaqués (Girona), 10 jun (EFE).- Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales y Bomberos de la Generalitat buscan este miércoles a una submarinista desaparecida mientras realizaba una inmersión con su pareja en aguas de Cadaqués (Girona), en la reserva integral de S'Encalladora.

Según informan los bomberos, el dispositivo se ha puesto en marcha a mediodía, después de que la pareja de la desaparecida alertase que la corriente había arrastrado a la mujer.

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Fuentes del Salvamento Marítimo confirman que, cuando ha desaparecido la submarinista, en la zona del suceso había fuertes corrientes de sur, con vientos de norte de más de veinticinco nudos y olas de dos metros, que impedían a la pareja acercarse a la embarcación.

Ante esta situación, los dos submarinistas han intentado despojarse de las botellas y de los plomos. El hombre, de nacionalidad española y conocedor de la zona, ha conseguido nadar hasta la costa y ha llamado al teléfono de emergencias.

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El hombre ha explicado que su compañera llevaba un traje estanco, conocido como seco, con un chaleco de buceo que permite controlar la flotabilidad.

Las fuentes del dispositivo consultadas creen que la mujer podría estar en superficie, aunque debido a las corrientes, quizás a muchas millas del lugar de desaparición.

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Al operativo, además de las embarcaciones y helicópteros de los cuerpos de emergencia, se han sumado personal del centro de submarinismo de Cadaqués, junto a barcos de pesca y efectivos de Cruz Roja de L'Escala.

Debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, algunos equipos se han visto obligados a suspender temporalmente la búsqueda. EFE

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