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Aagesen dice que está "ultimando" el decreto sobre inversiones en redes eléctricas

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Madrid, 10 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles, en la sesión de control del Congreso, que está "ultimando" el decreto para flexibilizar e impulsar las inversiones en redes eléctricas que anunció en septiembre de 2025.

La ministra ha contestado así a la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, que le ha reclamado que "acelere todas esas medidas, porque estamos en la recta final de la legislatura y, sin capacidad eléctrica, no hay vivienda asequible, ni vivienda nueva, ni vivienda disponible, y la industria se debilita y se deslocaliza".

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Según sus datos, en el País Vasco prácticamente el 100 % de los nudos de distribución están saturados y, como consecuencia, se han rechazado proyectos urbanísticos equivalentes a entre 5.000 y 6.000 viviendas y solicitudes de conexión de 30 industrias y unos 5.000 millones de euros de inversión.

"La industria que quiere instalarse no puede conectarse, la que quiere electrificarse, tampoco, y la construcción de vivienda queda bloqueada", ha subrayado la diputada, tras incidir en que "el principal cuello de botella hoy está en la red, pero también en los retrasos del ministerio" que dirige Aagesen.

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A este respecto, le ha recordado que sigue sin aprobar la nueva Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030, que sigue sin aumentar los límites de inversión en redes y que ha retrasado la aplicación de la normativa que permitiría habilitar conexiones de manera inmediata.

Aagesen ha respondido que el problema no es la "falta de red física", sino el "acaparamiento real de la red existente" y ha recordado las medidas adoptadas por su departamento para combatirlo.

También ha recalcado que el proceso de planificación "está en marcha", con 13.000 millones de euros de inversión prevista.

Según sus datos, entre 2020 y 2025 las solicitudes de acceso concedidas en el País Vasco superaron los 2,7 gigas, lo que supone "duplicar la potencia pico existente".

En esa línea, ha defendido que "sí que ha habido accesos concedidos" y que se está "trabajando en las alegaciones recibidas y ultimando el real decreto de inversiones", para configurar un "paquete integral y novedoso que va a conseguir ahondar en la transición energética". EFE

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