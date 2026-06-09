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Una exposición rescata la vida y obra del Greco a través de contratos, registros o cartas

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Toledo, 9 jun (EFE).- El contrato de alquiler de la vivienda del Greco, su labor como intérprete en un auto de fe o el testamento de su discípulo Luis Tristán son algunos de los documentos que el Museo del Greco exhibe hasta septiembre en la exposición 'Sobre el papel', integrada por documentos relacionados con la vida del pintor.

Se trata de una decena de cartas, contratos, registros o inventarios procedentes del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Histórico Provincial, que se exponen en distintos puntos del museo desde este 9 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, y hasta el 13 de septiembre.

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La idea ha sido "contextualizar las colecciones del museo a través del patrimonio documental", según ha explicado en declaraciones a los medios la directora del Museo del Greco, Carolina Tobella, que ha incidido en que este patrimonio documental ha servido "para reconstruir y sacar del olvido, a principios del siglo XX, la figura del Greco".

Se pueden ver, por ejemplo, los contratos de alquiler de las tres viviendas propiedad del marqués de Villena en las que residía y trabajaba el pintor por 596 reales anuales; que era un "alquiler muy caro", según ha reconocido Tobella, ya que tenía varios espacios alquilados para su casa o para un gran taller, y además "vivía bastante gente trabajando con él, así que pagaba mucho".

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Asimismo, ha destacado el primer inventario de las obras del pintor, realizado por Manuel Bartolomé Cossío en 1908 y que forma parte del fondo antiguo de la biblioteca del museo.

Una obra que cuenta con un segundo tomo de imágenes que hizo posible, según ha detallado Tobella, "conocer de verdad la figura del Greco y su obra, y también incluso el mal estado en el que estaban algunas de ellas; algo que hizo que se incentivara su restauración en el Museo del Prado".

Otro de los documentos muestra el papel jugado por Doménikos Theotocopoulos en el proceso a un criado griego acusado de encubrir unas supuestas prácticas islámicas de su señor, y en el que el pintor fue llamado para actuar como intérprete, ya que el acusado no hablaba castellano.

Un proceso en el que el Greco intervino "como un elemento de su vida diaria, como algo cotidiano" y que le muestra "como si fuera un vecino de la ciudad, en la que ya estaba inserto como un ciudadano más", según ha explicado Ángel Pinel, comisario de la muestra y archivero del Museo del Greco, además de ser el único documento en el que declaró, bajo juramento, ser natural de la ciudad de Candía.EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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