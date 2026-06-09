La Bolsa española abre con alza del 0,12 % y con el brent cayendo el 1 % por Oriente Medio

Madrid, 9 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con un alza del 0,12 % y con el precio del barril de brent, de referencia en Europa, cayendo más del 1 % en medio de las dudas sobre un acuerdo de paz entre EE. UU. y Irán.

En la apertura del mercado, con el precio del barril de brent cediendo un 1,25 %, hasta los 93,07 dólares, el selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, suma 28 puntos, el 0,12 %, y se sitúa en los 18.253,78. En lo que va de año, el IBEX avanza un 5,42 %.

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Los valores que más se revalorizan en los primeros compases de la sesión son el Banco Santander, con el 0,72 %; Acciona, con el 0,58 %; Caixabank, con el 0,53 %; Unicaja, con el 0,50 %; BBVA, con el 0,46 %; y Bankinter, con el 0,36 %. Mientras, Indra se deja el 3,69 %. EFE

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