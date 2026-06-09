Karl-Anthony Towns: "Decidimos hacer algo diferente y no nos funcionó"

Nueva York, 8 jun (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns lamentó este lunes que las pérdidas de balón a las que atribuyó la derrota de los New York Knicks a manos de los San Antonio Spurs en el tercer partido de las Finales de la NBA.

Los Knicks venían de ganar 13 partidos seguidos de 'playoff', en una racha de 45 días invictos.

"No hicimos lo que habíamos estado haciendo durante esos 13 partidos. Decidimos hacer algo diferente y eso no funciona", reconoció Towns en rueda de prensa.

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"Regalar balones es una forma muy clara de perder un partido, especialmente en los 'playoff'", añadió.

Towns terminó con 11 puntos y 8 rebotes, lejos de los 19,5 puntos y 12,5 rebotes que había promediado en los dos primeros partidos de las Finales en San Antonio.

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Los Knicks, además, perdieron 13 balones que desencadenaron 21 puntos de los Spurs.

Pese a esos números, el entrenador de los Knicks, Mike Brown, se quedó del arbitraje y de la diferencia entre tiros libres entre equipos.

"Eso no nos costó el partido. Perdimos balones, no ejecutamos bien y no hicimos las cosas que nos llevaron a ganar 13 partidos seguidos. Así es como se pierde un partido", dijo Towns, preguntado por las críticas de su entrenador. EFE

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