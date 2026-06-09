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El coste por hora trabajada sube un 5,3 % hasta marzo y suma cuatro años y medio al alza

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Madrid, 9 jun (EFE).- El coste por hora trabajada aumentó un 5,3 % en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, de forma que acumula cuatro años y medio de subidas consecutivas.

Según el índice de coste laboral armonizado (ICLA) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con este incremento, que refleja tanto subidas salariales como del resto de costes laborales, se encadenan dos trimestres al alza.

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Al detalle por componentes, el coste salarial subió un 5,3 % y los otros costes, un 5,2 %.

Las cifras se enmarcan en un trimestre en el que se aprobó la subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros para 2026, un año en el que la base máxima ha subido un 3,9 % y se ha registrado un nuevo incremento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), lo que eleva las cotizaciones sociales.

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Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la subida anual del coste por hora es del 4,9 y del 1,9 % en tasa trimestral.

Por actividades y en términos desestacionalizados, los mayores incrementos anuales del coste laboral en el primer trimestre se dieron en la educación (9,1 %), los otros servicios (7,3 %) y la construcción (7,3 %).

Por el contrario, los menores aumentos se registraron en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (0,1 %), la hostelería (1,8 %) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (2 %).

Mirando solo al coste salarial, las secciones que registran los mayores incrementos fueron actividades inmobiliarias (12,2 %), industrias extractivas (11,5 %) y educación (10,7 %).

Por el contrario, el coste salarial descendió en suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (-1,3 %). EFE

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