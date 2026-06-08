Se reduce el último recorrido en papamóvil en Madrid, entre La Almudena y el Bernabéu

Madrid, 8 jun (EFE).- El último recorrido en papamóvil por Madrid de León XIV para desplazarse entre la catedral de La Almudena hasta el estadio Santiago Bernabéu quedará reducido, al tiempo que se ha suspendido el tramo entre la glorieta de Pirámides y la catedral, que será en vehículo cerrado.

Según ha informado en la red social X la Delegación del Gobierno, el último recorrido en papamóvil, que iba a ser el más extenso, incluye a partir de las 18:30 horas la calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la plaza de las Cortes, Cánovas del Castillo y la calle de Alcalá.

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Allí cambiará a un vehículo cerrado para transitar por la calle de Príncipe de Vergara y la avenida de Concha Espina hasta el estadio, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

De esta forma, queda reducido el recorrido más largo de los seis previstos en vehículo abierto de esta visita hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde se reunirá con 70.000 integrantes de la comunidad diocesana, a las 19:00 horas.

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El desplazamiento suspendido, según ha podido comprobar EFE, ha sido el que unía la glorieta de las Pirámides y la catedral, por dónde ha pasado el papamóvil poco antes de las cinco de la tarde a toda velocidad y sin el pontífice, entre la decepción de los ciudadanos allí congregados y protegidos por el intenso sol con sombrillas, sombreros y preparados con sillas.

Este desplazamiento en coche abierto incluía también la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle de Bailén para llegar al templo, donde rezará ante la patrona de Madrid y se encontrará con la reina Sofía. EFE

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