Sánchez comparte con el papa el compromiso común en defensa de la migración y la paz

(Actualiza la noticia NA1077 con fuentes del Gobierno)

Madrid, 8 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes, tras reunirse con el papa, que ambos han compartido el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas, así como la colaboración en favor de la paz.

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Sánchez ha sido recibido por el pontífice en la Nunciatura Apostólica con motivo de la visita de León XIV a España y han mantenido un encuentro de unos veinte minutos.

A su término, el jefe del Ejecutivo ha manifestado en un mensaje en la red social X que ha sido un honor este nuevo encuentro con el papa antes de que se trasladará al Congreso para una intervención ante los parlamentarios que ha calificado de histórica.

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"Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas", ha afirmado el presidente del Gobierno.

Además, ha garantizado que España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos.

Fuentes del Gobierno han resaltado que el encuentro ha permitido igualmente evidenciar la prioridad común que supone la colaboración en favor de la paz y la estabilidad internacional.

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Han añadido que el papa y Sánchez han comentado el desarrollo de la visita que está realizando León XIV a España, y el presidente del Gobierno ha considerado que está siendo un éxito y está teniendo una extraordinaria respuesta por parte de la sociedad española.

Una respuesta que, según estas fuentes, denota la trascendencia que tiene que el papa haya decidido hacer este viaje en el que, además de Madrid, visitará Barcelona y Canarias. EFE

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