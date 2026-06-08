Libertad con cargos por amenazas y tenencia ilícita de armas para los tres detenidos en Huelma (Jaén)

Los tres detenidos el pasado viernes en Huelma (Jaén) se encuentran en libertad con cargos por los presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas. Dos de ellos, además, están citados a declarar el próximo viernes en los juzgados de Berja (Almería).

En esta provincia, en concreto en Adra, se produjo hace más de un año el homicidio de un joven de 22 años que ha desencadenado represalias entre los dos clanes implicados --los Saúles y los Lateros--, entre las que se baraja el tiroteo ocurrido el pasado 27 de mayo en el municipio jiennense.

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Así, este tiroteo se investiga como un ajuste de cuentas de los Lateros por el citado crimen en la barriada abderitana de Puente del Río. En el tiroteo, resultaron heridas por disparos de arma de fuego cuatro personas, dos de ellas vinculadas con los Saúles.

A esta familia pertenecen los tres arrestados por la Guardia Civil el viernes después de varios registros en Huelma. Son hijos de 'Saúl el viejo', el hombre de 60 años al que se atribuye la autoría material de los disparos en el crimen de 2025 y sobre el pesa una orden judicial de búsqueda y detención a raíz de estos hechos.

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Tras pasar el sábado a disposición judicial en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén, plaza número 3, se decretó para los tres su puesta en libertad con cargos por los presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas, según ha informado a Europa Press su abogado Alejandro Cóndor, quien ha añadido que dos de ellos y la esposa de 'Saúl el viejo' están citados "el próximo viernes" en los juzgados de Berja.

Precisamente en este municipio almeriense, el titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia tomó declaración el pasado 1 de junio a familiares del joven muerto en Adra que estaban en la vivienda donde ocurrieron los hechos la mañana del 2 de junio de 2025 y que señalaron a 'Saúl el viejo' como autor de los disparos.

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