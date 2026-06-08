León XIV recibe a Feijóo,que reivindica al papa como faro moral en tiempo de incertidumbre

Madrid, 8 jun (EFE).- León XIV ha recibido este lunes en audiencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha trasladado al papa su agradecimiento su visita en nombre "del primer partido de España" y ha reivindicado su figura como "faro moral” en tiempos de incertidumbre.

Fuentes del PP han indicado que el papa se ha visto con Feijóo en la tarde de este lunes y que el líder de los populares ha puesto en valor "la respuesta histórica del pueblo español" en los diferentes actos en torno a su visita.

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“España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas”, ha dicho el líder del PP, que ha trasladado al papa: “No vamos a renunciar a ese legado, sino a reivindicarlo porque una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas”.

Feijóo ha afirmado a León XIV, según las mismas fuentes, que "el humanismo cristiano es uno de los pilares" del proyecto del PP.EFE