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LaLiga cree que calendario permite estabilidad de competición y protege salud jugadores

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Madrid, 8 jun (EFE).- LaLiga aseguró que el calendario de la temporada que viene "permite un balance necesario entre la protección de la salud de los jugadores y la estabilidad de la competición" y rechazó que anteponga el interés comercial, como reprochó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"Desde LaLiga estábamos convencidos de que era una propuesta de calendario no sólo viable para la estabilidad de la competición, sino que protegía los derechos de todos los clubes y futbolistas", indicó la patronal a EFE, después de la resolución arbitral que ha estimado su propuesta para empezar la competición 15-16 de agosto.

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En su opinión, después de tres reuniones con AFE en las últimas semanas, "esta propuesta encuentra un equilibrio en un calendario especialmente sobrecargado este verano, con un Mundial que dura un 30 % de días más respecto a lo habitual en anteriores citas".

"Este calendario no antepone ningún interés comercial, sino que permite un balance necesario entre la protección de la salud de los jugadores y la estabilidad de la competición, lo que es de interés para todas las partes: clubes, jugadores y resto de actores del fútbol actual", afirmó.

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LaLiga destacó que se cumplen para ello los plazos pactados, tanto de vacaciones como de pretemporada, y que no sólo se contempla el aplazamiento de aquellos partidos de la jornada inaugural donde haya jugadores que disputen las fases finales del Mundial, "sino que esta propuesta permite a su vez menos jornadas intersemanales a lo largo de la temporada 2026/27, favoreciendo así también la protección de la salud y el descanso de los jugadores".

Respecto a la fecha de finalización de las competiciones, LaLiga indicó que "está en la obligación de darle a LaLiga Hypermotion la importancia y relevancia que merece, y esta propuesta de calendario vuelve a hacerlo, como en los años previos".

"De ahí la expectación levantada durante los actuales play-off de ascenso, compitiendo en audiencias con otras grandes competiciones y deportes disputados este mismo fin de semana", apuntó.

El organismo que preside Javier Tebas subrayó que sigue "a disposición de los jugadores para toda la información que puedan necesitar tanto relativa a la configuración del calendario como a cualquier otra cuestión sobre las medidas de LaLiga para con la protección de su salud".

Según la resolución del arbitraje al que se han sometido LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) conocida este lunes, el árbitro ha decidido que el comienzo siga el planteamiento de LaLiga y no el que hizo el sindicato, que propuso que fuese el 23 de agosto ante la disputa del Mundial, que concluye el 19 de julio, y su impacto en el regreso a sus clubes de un amplio número de jugadores.

El final de Segunda división, que era el otro punto de discrepancia sobre el que ha tenido que pronunciarse el árbitro, será el domingo 6 de junio, con la jornada 42, y el play-off de ascenso se jugará entre el 9 y el 20 de junio.

AFE solicitó que los play-off se jugaran el domingo 6, el miércoles 9, el domingo 13 y el domingo 20 de junio. EFE

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