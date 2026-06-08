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Detenidas dos personas en Vilanova (Pontevedra) tras disparar a un hombre desde un coche

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Pontevedra, 8 jun (EFE).- Dos hombres de 33 y 62 años han sido detenidos por la Guardia Civil en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras haber disparado hasta en tres ocasiones contra una tercera persona desde un coche.

A los dos detenidos, ambos vecinos del municipio pontevedrés de Vilagarcía y con antecedentes policiales, se les investiga por un delito de tentativa de homicidio y por otro de daños.

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La investigación policial, señala un comunicado hecho público este lunes, comenzó tras la denuncia presentada por la víctima, que explicó que cuando iba conduciendo el vehículo de un amigo por Vilanova se encontró de frente con otro en el que iban los ahora investigados.

Estos, sin mediar palabra, abrieron fuego, impactando hasta en tres ocasiones en el lateral izquierdo del vehículo, en las proximidades del habitáculo del conductor.

Los proyectiles quedaron alojados en el interior del vehículo de la víctima y dos de ellos llegaron a atravesar la carrocería sin herir al conductor.

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Tras los disparos, el otro coche se dio a la fuga y abandonó el lugar.

Los agentes de la Guardia Civil, una vez analizados los indicios relacionados con los disparos, lograron identificar el vehículo utilizado y a los dos autores de los hechos.

El juez de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Vilagarcía, ante el que los arrestados prestaron declaración, ha decretado su puesta en libertad, si bien les ha impuesto una orden de alejamiento sobre la víctima. EFE

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