Gobierno e industria destinan 1,07 millones a promoción alimentaria en ferias extranjeras

Madrid, 8 jun (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) destinarán 1,07 millones de euros a promocionar los alimentos españoles hasta 2027 en ferias internacionales.

Así consta en el convenio de colaboración entre ambas entidades para promocionar internacionalmente los productos de alimentación y bebidas en ferias y certámenes durante 2026 y 2027 que ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

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En concreto, el acuerdo prevé una inversión total de 1,07 millones de euros para la organización y celebración de las actuaciones programadas, de los que 535.000 euros serán aportados por el MAPA, -195.000 durante el ejercicio 2026 y 340.000 euros en 2027-.

El convenio prevé la asistencia en 2026 de las ferias y certámenes "Fine Food Australia", "Food Ingredients Asia", "ISM Middle East", "Saudi Food Show", "PLMA Chicago" y "Food Ingredients Europe".

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Durante 2027, el programa se centra en los eventos "Winter Fancy Food", "Sirah Lyon", "Supermarket Trade Show", "APAS Brasil", "CIBUS Parma", "SIAL China", "SIAL Canada", "Seoul Food & Hotel" y "Biofach Germany".EFE