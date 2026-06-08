La portera internacional francés Amandine Balzinc, segunda baja en el Guardés

Vigo, 8 jun (EFE).- La portera internacional francesa Amandine Balzinc no continuará la próxima temporada en el Atlético Guardés, informó este lunes el vigente campeón de la Copa Europea de balonmano.

Balzinc llegó el pasado verano al equipo gallego para suplir la baja por maternidad de Estela Carrera y no tardó en convertirse en una pieza clave en el equipo dirigido por Ana Seabra.

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En su despedida, la guardameta francesa agradeció al Guardés la oportunidad” de defender sus colores en la liga española y afrontar el “bonito reto” de disputar una competición europea que acabaron conquistando ante el MSK Michalovce eslovaco.

Amandine Balzinc es la segunda baja confirmada en la plantilla para la próxima temporada 2026/2027 tras la paraguaya Jazmín Mendoza. Además, el club gallego anunció las renovaciones de Cristina Cifuentes, Cecilia Cacheda, María Palomo y Ania Ramos. EFE

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