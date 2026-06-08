Espana agencias

Feijóo comparte de "la A a la Z" su discurso y alerta de un "déficit de respeto a las convicciones" en España

Guardar
Google icon
Imagen HK4SWAAT4NHZDLMXI654RMJ424

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que comparte de "la A a la Z" el discurso "histórico" que el Papa ha pronunciado en el Congreso de los Diputados, subrayando que ha aludido al "fortalecimiento de las instituciones" y que "no hay instituciones sin convicciones".

"En nuestro país tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones", ha declarado Feijóo a los periodistas, al término de la visita de XIV a la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

En su discurso, el Papa ha criticado la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público". "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha afirmado en su intervención, que ha cosechado una ovación de varios minutos con los parlamentarios puestos en pie.

"VA A FORMAR PARTE DE LA HISTORIA DEL CONGRESO"

Ante los medios, Feijóo ha señalado que ha sido un discurso "compartido" y "sentido" de la "A a la Z". Es más, ha vaticinado que "va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados" y, por tanto, de "la historia de España".

PUBLICIDAD

Así, ha dicho que el Papa ha tratado "todos los temas". "Y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras: lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar toda esa postura del Santo Padre del Vaticano y de la Iglesia Católica actual".

Feijóo ha destacado su defensa de la dignidad de la persona, de la familia y de la libertad religiosa que, a su juicio, "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".

El jefe de la oposición ha indicado que un partido como el PP, que "hunde sus raíces y su ideario en el humanismo cristiano", tenía un "interés especial" en escuchar las palabras del Papa ante el Parlamento. "No puedo más que sentirme no solo satisfecho sino feliz de escuchar este texto", ha indicado, para destacar el "respeto" del Papa a las Cortes Generales.

Tras insistir en que ha sido un "discurso histórico", Feijóo ha asegurado que, "con independencia de las creencias y la fe de cada uno, cien por cien de lo que ha dicho" el Papa "es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles".

Al ser preguntado por el llamamiento del Papa a desarmar el lenguaje político, Feijóo ha asegurado que él se siente "interpelado por todo lo que ha dicho" el Pontífice, "de la primera a la última de sus consideraciones".

"DISCURSO SERENO, SÓLIDO Y ESPERANZADOR"

"El Papa ha venido a honrar el Congreso de los Diputados, lo cual en este momento en España tiene un valor adicional. Pero es que además ha hablado no sólo del fortalecimiento de las instituciones, sino que no hay instituciones sin convicciones. Y entiendo, por tanto, que eso es lo fundamental", ha apostillado.

A su entender, en España hay "un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones". "Y en este caso el Papa ha hablado de instituciones y sin las cuáles, sin convicciones, no hay instituciones", ha resaltado.

Después, en sus redes sociales, Feijóo ha indicado que ha sido "un honor ser testigo de la presencia histórica del Papa en el Congreso de los Diputados". "Su discurso ha sido sereno, sólido y esperanzador. Por la defensa de la dignidad humana. De la vida. De la familia. De la libertad", ha dicho, animando a escucharlo "desde la primera a la última palabra".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hugo Sochurek, el talento más joven en la historia de la selección checa

Infobae

Grupos de sevillistas preparan una manifestación ante la incertidumbre que rodea al club

Infobae

Sinner se somete a pruebas médicas tras su malestar físico en Roland Garros

Infobae

Roberto Martínez llega a los 100 goles y es el técnico más rápido en lograrlo con Portugal

Infobae

Abogados Cristianos ve "evidentísimo" los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la plaza de David Sánchez

Abogados Cristianos ve "evidentísimo" los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la plaza de David Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

ECONOMÍA

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes