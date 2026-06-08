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Escudero dice marcharse "con la cabeza muy alta" del Deportivo

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A Coruña, 8 jun (EFE).- El lateral vallisoletano Sergio Escudero aseguró marcharse del Dépor “con la cabeza muy alta” tras lograr el “ansiado” ascenso a Primera División.

“No he nacido deportivista, pero me voy con el corazón lleno de amor y cariño, con la cabeza muy alta y orgulloso de haber conseguido ese ansiado ascenso tan deseado”, señaló en su vídeo de despedida.

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El exfutbolista del Real Valladolid, que firmó por el Deportivo en el verano de 2024, admitió que su etapa en Riazor no empezó de la mejor manera tras sufrir una lesión de codo durante un amistoso ante el Chaves portugués.

“Nada más llegar tuve esa lesión. Ahí se me hizo duro, más por la lesión que por todo el trato de la gente porque cada vez que ibas por la calle todo eran mensajes de ánimo y de cariño”, indicó Escudero, quien en estas últimas semanas ha disfrutado del “merecido” ascenso.

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“Un equipo como el Deportivo se merece estar en Primera División. Este equipo siempre se levanta, siempre sigue hacia adelante independientemente de la categoría en la que juegue. A los deportivistas decirles que ahora vienen años muy bonitos en Primera, que no dejen caer a este equipo porque se merece estar todos los años posibles en esa categoría”, concluyó. EFE

dmg/jpd

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