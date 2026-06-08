León XIV se dirige al Congreso como un gesto de "cercanía a España y de mutua cooperación"

Madrid, 8 jun (EFE).- León XIV ha comenzado este lunes su histórico discurso en el Congreso de los Diputados subrayando que esta intervención quiere ser "un gesto de cercanía hacia España en el marco de la mutua cooperación".

En esta sesión conjunta de las Cortes Generales, León XIV, el primer papa que habla ante el Parlamento español, ha explicado que la Iglesia "camina con la humanidad" y "comparte sus esperanzas y heridas", además de que "escucha los interrogantes de cada época".

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Por eso, ha añadido, cuando se dirige a la vida pública, "lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar".

Así, tras reconocer la "autonomía de las realidades terrenas" y la "distinción entre comunidad eclesial y comunidad política" ha defendido aportar su reflexión "nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia".EFE

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