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Condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de su esposa en su domicilio conyugal en Sevilla

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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su esposa en su domicilio conyugal, si bien el acuerdo alcanzado entre las partes ha propiciado una rebaja de la pena, pues enfrentaba una petición fiscal de nueve años de cárcel.

Durante la vista oral que ha tenido lugar este lunes, 8 de mayo, el varón ha reconocido los hechos. De esta forma, no se ha considerado probado en el relato el acceso carnal, según ha concretado a Europa Press la defensa del investigado.

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El hombre deberá indemnizar a la víctima con 7.000 euros por los daños ocasionados. No obstante, no llegará a ingresar en prisión, pues la Sala ha aceptado la petición de suspensión de condena respecto a la privación de libertad planteada por su letrado.

Según el Ministerio Público, los hechos se remontan al 21 de junio de 2022, cuando sobre las 15,30 horas y en el hogar que compartían este hombre "levantó la falda de la mujer" para ver su ropa interior, si bien esta última se apartó e intentó evitarlo.

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Entonces, el investigado comenzó a proferir afirmaciones "insinuantes", entre ellas "Venga, te lo voy a hacer aquí. Aprovéchate de mi".

Ya una vez en el interior del domicilio y "para satisfacer su deseo sexual", realizó acciones de índole sexual sobre la víctima, a pesar de que la misma se negó y pronunció afirmaciones como "Déjame" o "No, por favor. No tengo ganas de hacer esto. Déjame".

En principio, la Fiscalía consideró que estos hechos eran constitutivos de un delito de abuso sexual con penetración, si bien esto último no ha podido ser probado.

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