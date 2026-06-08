Bartolomé Lora, vicepresidente de SEPI, citado a declarar en julio por ayuda a Air Europa

Madrid, 8 jun (EFE).- Un juzgado madrileño ha admitido a trámite una querella de Vox contra el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación en relación con la ayuda pública recibida por Air Europa, y cita al directivo el próximo 3 de julio.

En un auto fechado el pasado viernes al que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instancia nº 49 de Madrid inicia diligencias contra Lora por un presunto delito de prevaricación administrativa, e insta a la SEPI a que identifique a todos los funcionarios y directivos que tuvieron relación con la concesión de la ayuda de 475 millones de euros.

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El juzgado pide también al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por SEPI, toda la documentación -actas e informes- del proceso. EFE