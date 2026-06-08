Aupex reivindica la costumbre de 'tomar el fresco' en los pueblos extremeños

Plasencia, 8 jun (EFE).- La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), en colaboración con el colectivo de artistas Tia Homes, volverá este año a reivindicar la costumbre de 'tomar el fresco' en los pueblos extremeños de la mano del proyecto 'Arte en la calle'.

Este año, enormes sillas de madera llegarán a la localidad pacense de Villafranca de los Barros y a los municipios cacereños de Pasarón de la Vera y Mirabel para invitar a sus habitantes "a reflexionar y actuar para recuperar esta costumbre tan nuestra", ha destacado Aupex.

PUBLICIDAD

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de las diputaciones de Badajoz y Cáceres y de los ayuntamientos participantes, volverá a convertir calles y plazas en escenarios de creación colectiva y diálogo comunitario, con la implicación directa de la ciudadanía en todo el proceso artístico.

El programa propone una experiencia de mediación cultural y producción artística participativa que conecta arte, memoria colectiva e identidad local.

Desde su puesta en marcha, 'Arte en la calle' invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones vecinales y la costumbre de 'salir al fresco', una práctica profundamente arraigada en la cultura popular extremeña que busca recuperar y poner en valor.

PUBLICIDAD

El proyecto gira en torno a procesos de escucha activa, participación comunitaria y creación artística colectiva, "generando obras que reflejan los recuerdos, símbolos y singularidades de cada territorio", ha subrayado Aupex.

La propuesta se articula sobre tres ejes fundamentales: la mediación con la comunidad, la producción artística participativa y una acción final en el espacio público que culmina con una procesión e instalación de la pieza creada colectivamente.

PUBLICIDAD

La edición de 2026 comenzará en Villafranca de los Barros, donde la reunión informativa tendrá lugar el próximo viernes, día 12, y las actividades de mediación y creación artística se desarrollarán los días 25, 26 y 27 de este mes.

Posteriormente, el proyecto llegará a Pasarón de la Vera, que celebrará su reunión informativa el 9 de julio y desarrollará las actividades participativas los días 22, 23 y 24 de ese mes.

PUBLICIDAD

La última parada será Mirabel, con una reunión informativa prevista para el 28 de julio y las actividades programadas para los días 6, 7 y 8 de agosto.

Todas las reuniones informativas estarán abiertas a la población interesada y, como en ediciones anteriores, los participantes podrán aportar historias, recuerdos, símbolos y elementos propios de cada localidad para construir una obra artística colectiva que permanecerá como testimonio del trabajo comunitario realizado. EFE

PUBLICIDAD

epd/jd/ros