Quiles suma su quinto triunfo con autoridad y una bandera roja en la última vuelta

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha logrado su quinta victoria de la temporada, con autoridad y contundencia en las vueltas finales, al vencer el Gran Premio de Hungría de Moto3 disputado este domingo en el circuito de Balaton Park y que vio bandera roja en la última vuelta.

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Junto a Máximo Quiles, que aumenta su ventaja en la clasificación del Mundial, estuvieron los también españoles David Almansa (KTM), que regresaba de una amigdalitis directamente desde el Hospital de Elche en el que estuvo ingresado, y Álvaro Carpe (KTM).

La prueba vio bandera roja en la última vuelta al provocar un accidente David Muñoz (KTM) entre la curva once y la doce, en la que se tocó con Valentín Perrone y Brian Uriarte, que también acabaron por los suelos, mientras que a Muñoz le pasó una moto por encima y se quedó tendido en mitad de la pista para ser atendido por las asistencias médicas.

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No fallaron en la salida ninguno de los tres pilotos de la primera línea de salida, David Almansa, Máximo Quiles y Brian Uriarte, que por ese orden enfilaron la primera curva del trazado húngaro, en donde el hispano-argentino Marco Morelli (KTM) entró demasiado colado y tuvo que abrirse para perder muchas posiciones.

Ya en la curva dos se fue por los suelos el italiano Guido Pini (Honda), que se tocó con el español Joel Esteban (KTM), y poco después corrieron la misma mala suerte el malasio Hakim Danish (KTM) y el surafricano Ruche Moodley (KTM), involucrados ambos en el mismo percance.

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Por delante, David Almansa tiró con fuerza para intentar romper cuanto antes el grupo de cabeza para que quedasen el menor número de rivales posibles tras el rebufo de su moto.

Apenas cuatro fueron esos pilotos de cabeza, David Almansa, Máximo Quiles, el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM), con los que intentaba no perder el contacto Brian Uriarte.

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Pero el ritmo de Almansa y Quiles fue muy alto y en apenas tres vueltas dejaron descolgados a Perrone y Salmela, con el resto de los perseguidores, un trío formado por Brian Uriarte, Álvaro Carpe (KTM) y David Muñoz (KTM), a más de 1,2 segundos.

En el quinto giro quedó claro que el ritmo de cabeza de carrera era muy alto, al establecer un nuevo récord de vuelta rápida en la competición David Almansa, que rodó en 1:45.897, siempre con Máximo Quiles pegado a la estela de su moto, quizá esperando el momento propicio para superarlo y cuidando mucho la degradación de los neumáticos de su moto.

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Fue en la séptima vuelta cuando Máximo Quiles se decidió a superar a David Almansa, en tanto que Salmela y Perrone había recortado algo las diferencias, no así el trío perseguidor, que ya estaba a casi dos segundos de distancia.

Quiles cambió el ritmo al ponerse en cabeza de carrera, pero Almansa no se dejó sorprender y se pegó al rebufo de la moto del líder del Mundial.

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Con el líder al frente de la prueba el ritmo se incrementó considerablemente y David Almansa se las vio y deseó para seguirlo.

En tanto, Salmela y Perrone cedían más terreno y se iban ya a casi un segundo de distancia y David Muñoz superaba a sus compañeros de trío, Uriarte y Carpe, para intentar alcanzar al dúo que rodaba un segundo por delante de ellos.

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Almansa supo aguantar el 'apretón' de Quiles, sabedor de que si el líder del Mundial conseguía abrir un hueco ya sería imposible alcanzarlo en el resto de la prueba, prevista a veinte vueltas y que en su ecuador le daba una ventaja de casi cuatro décimas de segundo al líder del mundial.

En la duodécima vuelta David Muñoz consiguió alcanzar a Perrone y Salmela y, por detrás de él, también llegó Carpe, con Uriarte un poco más atrás sin la velocidad necesaria para llegar hasta ellos, salvo que la pelea entre estos los ralentizase.

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Y así fue, pues a seis vueltas del final Brian Uriarte logró engancharse al cuarteto de delante, que estaba peleándose por el último peldaño del podio en Hungría.

Por delante de ellos, Máximo Quiles consiguió distanciarse de David Almansa, que no aguantó el ritmo del líder del campeonato camino de su quinta victoria de la temporada, que le permite recuperar la tranquilizadora ventaja con la que contaba antes del fiasco de Italia, en donde acabó undécimo.

Quiles logró su quinta victoria de la temporada, por delante de Almansa, mientras que por detrás, Carpe estuvo muy atento para hacer un doble adelantamiento a Brian Uriarte y David Muñoz, que tocó por detrás a Carpe para intentar recuperar la posición.

Pero el intento de David Muñoz le hizo rodar por los suelos y provocar la caída de Valentín Perrone y Brian Uriarte, una de cuyas motos acabó pasando por encima de él y, a pesar de la aparatosidad del percance, Perrone y Uriarte pudieron regresar por su pie a sus talleres, mientras Muñoz era trasladado consciente a la clínica del circuito. EFE