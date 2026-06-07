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Pisarello (Comuns) pide acelerar reformas como lo "único que justificaría" que dure la legislatura

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El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que lo "único que justificaría" que dure la legislatura del Gobierno actual hasta 2027 es que se aceleren las reformas en ámbitos como la vivienda y las mejoras salariales para trabajadores.

En declaraciones a los medios este domingo en Barcelona ha pedido "no hacer declaraciones para la galería" y plantear medidas en materia social y de reformas democráticas.

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Pisarello ha mostrado su indignación por las causas judiciales que afectan al PSOE y el 'caso Leire Díez', y ha lamentado que estas informaciones debilitan a la mayoría que da apoyo al Gobierno y suponen un "lastre".

Además, ha asegurado que esta situación distrae de muchas reformas urgentes que, apunta, deben abordarse y, por otra parte, "lo que hace es dar alas a partidos que están corrompidos hasta las cejas, como son el PP y Vox".

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REFORMAS ESTRUCTURALES

Ha criticado que bajo la consigna de 'el que pueda hacer que haga' "se ha puesto en marcha una campaña para derrocar a este Gobierno por formas no democráticas", pero ha defendido que lo que se debe hacer es plantear reformas estructurales y no optar por formas que considera propias del PP.

En este sentido, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Basta de escándalos ya, dé las explicaciones que tenga que dar, lleve al Congreso medidas valientes para deshacer las cloacas del Estado y para acabar con la corrupción", ha expresado.

Ha remarcado que si el Gobierno cree que hay sectores del poder judicial que están intentando tumbar al ejecutivo se deben saber "qué actuaciones se van a tomar desde el punto de vista normativo" para que no sea así, y ha pedido a Sánchez que ponga herramientas sobre la mesa para hacer frente a las que ha denominado como cloacas del Estado.

MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado por la posibilidad de una moción de censura ha dicho que se ha visto como el PP, para PNV y Junts, "no tienen ningún tipo de credibilidad" para plantearla, y ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura y salir derrotado.

"Lo que tanto PNV como Junts están planteando es que todas las acusaciones que hay contra el PSOE, las que son reales y las que no, no se resolverán poniéndole una alfombra a PP y Vox", ha apuntado.

VISITA DEL PAPA

Preguntado acerca de la visita del Papa a España ha dicho que León XIV representa una "voz humanista innegable contra la crueldad, contra la codicia de Trump, de sus tecnooligarcas y en defensa de las personas más débiles".

"Lo que creo es que esta visita no debería servir para reforzar los privilegios y la opacidad de ninguna iglesia, sino para que estos valores que defiende el Papa se pongan en marcha dentro y fuera de las iglesias", ha defendido.

Además, ha criticado "la hipocresía de ciertas voces que se dicen católicas" pero acaban criminalizando a las personas más vulnerables.

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