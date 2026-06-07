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Nadal felicita a Zverev: "Has perseguido tu primer Grand Slam mucho tiempo; lo mereces"

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Rafael Nadal, campeón en catorce ocasiones de Roland Garros, felicitó al alemán Alexander Zverev, que ganó este domingo el torneo parisino por primera vez en su carrera al vencer en la final al italiano Flavio Cobolli.

"¡Felicidades, AlexZverev por ganar Roland Garros", dijo en redes sociales el extenista español, poseedor de veintidós títulos del Grand Slam.

"Tan merecido después de todo el trabajo duro y la perseverancia. Has estado persiguiendo tu primer Grand Slam durante mucho tiempo, ¡y absolutamente lo mereces!", apuntó Nadal.

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El balear, retirado del tenis en 2024, tuvo palabras de reconocimiento también para el subcampeón. "Y felicitaciones también a Flavio (Cobolli) por un torneo fantástico!", indicó en su cuenta oficial de X el exjugador español, 'rey' de Roland Garros. EFE

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