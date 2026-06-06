El Govern pregunta a Feijóo si su alternativa en financiación es fastidiar a Cataluña

Barcelona, 6 jun (EFE).- La consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha preguntado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si su alternativa en materia de financiación pasa simplemente por "fastidiar a Cataluña", y le ha pedido "altura de miras" para permitir que el nuevo modelo se debata en el Congreso.

En una entrevista en Onda Cero, Romero ha asegurado que Feijóo acudió hace unos días a la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona y no expuso "ninguna propuesta" de su partido en materia de financiación, sino que solo reivindicó una moción de censura para echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"¿Qué alternativa tiene usted? ¿La alternativa es fastidiar a Cataluña? ¿O cómo va?", se ha preguntado la consellera, que ha concluido: "Al final uno piensa que es eso. Como la propuesta (de financiación) sale de Cataluña, no nos gusta. Como Cataluña sale beneficiada, no nos gusta", ha apostillado en referencia a la postura del PP.

En esta línea, la dirigente socialista ha comentado que el modelo de financiación de 2001 fue posible porque José María Aznar había hecho un pacto con Jordi Pujol y porque el PSOE vio que ese modelo, reflejado en el llamado pacto del Majestic, era "positivo" para las comunidades y votó a favor.

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"Entonces no le pareció mal al PP", ha dicho la consellera, haciendo un paralelismo con el modelo propuesto ahora a iniciativa del Gobierno español y ERC, y ha subrayado que tanto el sistema de financiación pactado en 2001 como el de 2009 partió de Cataluña. EFE