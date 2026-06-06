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Torres ve "dramático" que el PP deje en manos de Vox los derechos de menores y mujeres

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Santa Cruz de Tenerife, 6 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha calificado este sábado de "dramático" que el PP deje en manos de Vox, en sus pactos de gobierno autonómicos, los derechos de los menores no acompañados y de las mujeres.

"Estos gobiernos son dramáticos para la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y de la mujer", ya que la ultraderecha "tiene un peso importante" en esos ejecutivos, ha declarado Torres poco antes de asistir en Los Realejos (Tenerife) a la IV edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez, organizada por su partido.

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Ha denunciado que Vox está recibiendo por parte del PP "encomiendas y labores que van a poner en solfa los derechos humanos".

En cuanto al caso de Leire Díez, el ministro ha reiterado que tanto Pedro Sánchez como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, han aclarado que no sabían nada de sus andanzas.

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"Dejemos que las investigaciones avancen", que se respete la presunción de inocencia y que si alguien se ha salido de la legalidad, que se aplique "toda la contundencia con respecto a esa actuación", ha dicho sobre el caso Leire.

Torres ha acusado al PP de hipocresía por pedir un adelanto electoral y recordó a Alberto Núñez Feijóo que Mariano Rajoy fue desalojado por una moción de censura, porque "ese es el mecanismo".

Pedro Sánchez no va a adelantar las elecciones porque el objetivo es acabar esta legislatura y seguir en la siguiente, "transformando nuestro país como lo hemos hecho, dando más empleo, más calidad en ese empleo y haciendo que seamos la economía locomotora de toda Europa", ha afirmado. EFE

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