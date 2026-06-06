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León XIV pide a España abandonar las narrativas polarizantes y anima a la reconciliación

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Madrid, 6 jun (EFE).- León XIV ha afirmado que viene a España para alentar una "reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas" de una nación a la que ha pedido "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y "huir de esos enfoques identitarios" que "pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

"Su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad", ha asegurado el pontífice en su primer discurso en España, pronunciado en el Palacio Real ante los reyes de España y las principales autoridades del país y el cuerpo diplomático. EFE

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