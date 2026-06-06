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Góngora (COAG): "Los migrantes dan esperanza al campo y los políticos deben entenderlo"

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Por Mercedes Salas

Madrid, 6 jun (EFE).- El secretario general de la organización agraria COAG, Andrés Góngora, defiende la migración y la regularización migratoria en curso porque suponen "esperanza" y "una oportunidad" para el mundo rural, ante lo que pide a los políticos "que escuchen" al sector cuando celebra sus ventajas.

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El nuevo responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y de Ganaderos (COAG) ha analizado, en una entrevista con EFE, los retos del sector, entre los que destaca la Política Agraria Común (PAC), el efecto de la guerra en Irán y la importancia de la migración en la mano de obra.

Góngora, almeriense, asegura que el proceso de regularización migratoria extraordinaria aprobado en España era "necesario" y va a permitir que muchos productores afronten las nuevas campañas con "más normalidad" porque podrán contratar trabajadores extranjeros con documentación en regla y que llevaban muchos años en el país.

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"No puedo entender a quienes lo cuestionan, deberían escucharnos a las organizaciones agrarias (...) Llevábamos años quejándonos de que no encontrábamos mano de obra", añade.

Pero precisa que hay que ir más allá y reformar la Ley de Extranjería, porque "no atiende a las necesidades de la población inmigrante ni a la de los sectores productivos" y reclama que se eliminen los dos años que en la normativa se exigen para regularizar a una persona inmigrante para trabajar y residir.

COAG aboga por políticas integradoras pero, en cualquier caso, dice que "la integración de inmigrantes en el medio rural es un ejemplo", ya que hay zonas que han duplicado su población a través de procesos migratorios y allí los conflictos "son mínimos".

"La capacidad de la gente del medio rural para esa integración es muy superior a la capacidad intelectual de determinados políticos que siguen cacareando por ahí en contra", opina.

Góngora advierte del impacto de la guerra en Irán en la agricultura por el encarecimiento de los costes y destaca que las ayudas para aliviarlo son "bienvenidas", pero esta situación debe mover a "un cambio" que conduzca a la soberanía alimentaria y a una menor dependencia de las importaciones.

Al respecto, solicita un plan a largo plazo con inversión económica para promover la investigación en ámbitos como los fertilizantes, donde se está avanzando mucho en ramas como la agroecología.

Preguntado por los acuerdos comerciales con Marruecos y con el bloque del Mercosur, responde que COAG valora que, en esta batalla, el sector "ha ganado en la parte del relato, no políticamente, pero sí socialmente".

A su juicio, la opinión pública ha entendido que estos acuerdos "no aportan a la sociedad beneficio", pese a los intereses "políticos y económicos de la Unión Europea (UE) y españoles", con una especial alusión al pacto con Marruecos.

El responsable de COAG defiende la independencia y pluralidad política de la organización, que priorizará el modelo "social" de agricultores y de ganaderos, "sean grandes o pequeños", pero profesionales.

En ese sentido, subraya la importancia de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), en la que la prioridad debe ser el presupuesto, pero también que vaya a quien más lo necesita, si bien en este proceso estima que ha habido un "parón" y reclama más información del Gobierno para fijar posiciones.

En relación al relevo generacional, resalta que tiene más futuro la agricultura de regadío ante las condiciones climáticas severas, pero los jóvenes, avisa, tienen problemas de acceso a la tierra, que también atribuye a la entrada de fondos de inversión en algunos sectores productivos.

Para Góngora "la agricultura y la ganadería están en el mejor momento" de su historia, aunque no se puede hacer una foto global, puesto que hay producciones que sí tienen más problemas de rentabilidad. EFE

(Foto)

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