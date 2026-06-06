Dubljevic, DJ STephens y Koumadje no continuarán en el Casademont Zaragoza

Zaragoza, 6 jun (EFE).- Los jugadores Bojan Dubljević, DJ Stephens y Christ Koumadje no continuarán formando parte del Casademont Zaragoza la próxima temporada, según informó este sábado el club de baloncesto.

El pívot montenegrino Bojan Dubljević ha disputado dos temporadas con Casademont Zaragoza. En la Liga Endesa 2024-2025 promedió 10,5 puntos, 4,7 rebotes y 14,4 de valoración en 26 partidos, mientras que en la temporada 2025-2026 firmó 7 puntos, 6,3 rebotes, 10,8 de valoración y 20,4 minutos en 29 encuentros.

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El alero estadounidense DJ Stephens ha jugado una temporada con Casademont Zaragoza, con 22 partidos en Liga Endesa y unos promedios de 4,8 puntos, 2,2 rebotes, 4,8 de valoración y 15,1 minutos por encuentro.

Por su parte, el pívot chadiano Christ Koumadje se incorporó a Casademont Zaragoza con la temporada en curso y ha disputado 18 partidos con unos promedios de 3,8 puntos, 2,7 rebotes, 3,7 de valoración y 10,8 minutos por encuentro.

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El club ha agradecido a los tres jugadores su trabajo durante su etapa en Zaragoza y les desea suerte en sus próximos retos profesionales. EFE