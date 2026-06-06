Andueza: el PSE estará en los acuerdos con el PNV todo el tiempo que haga falta

San Sebastián, 6 jun (EFE).- El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los acuerdos con el PNV son "una fórmula de éxito", por lo que su partido "estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta".

Andueza, junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco, ha participado en un acto en San Sebastián para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi, en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV en las instituciones vascas, puestos en marcha hace ahora 11 años.

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"Hace ya once años que firmamos acuerdos con el PNV, esa fórmula de éxito en la que el PSE tiene todo el protagonismo, que hace posible que todos los gobiernos tengan garantizada las políticas progresistas", ha opinado Andueza.

"El PSE estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta. Es una fórmula tan de éxito que hasta se quiere sumar Bildu, pero mucho nos tememos que es solo para llegar al poder", ha subrayado.

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Andueza ha admitido que habrá discrepancias con el PNV, "en las que el PSE nunca va a dejar de decir lo que piensa, pero lo importante es la colaboración".

Por ejemplo, sobre la principal divergencia actual, la exigencia del euskera en el acceso al funcionariado, ha subrayado que el PSE "nunca va dejar que el euskera sea una barrera en los derechos de los trabajadores". EFE

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