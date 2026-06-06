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30-37. El Bidasoa Irún atropella al Huesca, regresa a una final y logra billete a Europa

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Alicante, 6 jun (EFE).- El Bidasoa Irún ha logrado clasificarse tres décadas después para una final de Copa del Rey y un billete para jugar en Europa la próxima temporada tras superar (30-37) con claridad al Bada Huesca, que apenas opuso resistencia.

El equipo guipuzcoano, que se enfrentará al Barça por el título este domingo (17:00 horas), no dio la menor opción al Bada Huesca, que dejó una buena imagen en el torneo a pesar de su reciente descenso a la División de Honor Plata.

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El conjunto de Álex Mozas encarriló el partido en los primeros minutos, en los que logró un parcial de 0-5 que dejó sin capacidad de respuesta al Bada Huesca.

La intensidad defensiva, la solidez en la portería y la velocidad al contragolpe de Xavier González rompieron el guión del partido, obligando a José Nolasco a parar el partido en el cuarto minuto.

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Huesca intentó reconstruirse desde la defensa y consiguió rebajar a tres goles la desventaja gracias al acierto ofensivo de Parera y Moya.

Bidasoa Irún, liderado por Rodrigo Salinas, frenó la escalada oscense y logró recuperar una cómoda renta de cinco tantos (13-18) con la que se llegó al descanso.

Bada Huesca intentó agarrarse al partido con los tantos de Cordiés, pero el equipo irundarra no se dejó intimidar y dio un nuevo salto de calidad en los primeros minutos del segundo periodo, en el que rompió el partido definitivamente (19-29, min. 44).

El equipo de Mozas jugó con el cronómetro, saboreó el pase a la final y el billete a Europa, y dosificó esfuerzos para la exigente batalla que le espera este domingo ante el Barça, al que intentará destronar tras 12 años de reinado ininterrumpido.

Ficha técnica:

30.- Bada Huesca (13+17): Ben Takaya, Alfonso Rodríguez (1), Davyes, Parera (5), Cordiés (4), Amjad (2) e Ian Moya (2) -equipo inicial- Suárez (3), Dani Pérez (5, 3 p), Rafa Paulo (1), Fabricio (2), Carlos Pérez (3), Óscar García, Tchitombi (1), Nenadic (1) y Decsi (ps).

37.- Bidasoa Irún (18+19): Skrzyniarz, Xavier González (7), Rodrigo Salinas (5, 3 p), Esteban Salinas (3), Gorka Nieto (7, 3 p), Nevado (1) y Dariel García (4) -equipo inicial- Cavero, Tuá (2), Jevtic, Peciña, Furundarena (2), Mujica (4), Mielczarski (2), Nacho Valles y Leo Maciel.

Marcador cada cinco minutos: 0-5, 3-8, 5-11, 8-13, 12-16, 13-18 -descanso- 15-20, 18-24, 20-29, 23-31, 26-35 y 30-37.

Árbitros: Andreu Marín e Ignacio García (Comité catalán). Excluyeron dos minutos a Dariel García, Peciña y Mielczarski por el Bidasoa Irún y a Nenadic por el Bada Huesca.

Incidencias: Segunda semifinal de la fase final de la Copa del Rey de balonmano disputada en el Centro de Tecnificación de Alicante ante 2.500 espectadores. EFE

pvb/cta/jl

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