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0-8. Claudia Martínez hace un póker en la goleada a domicilio de Paraguay contra Bolivia

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La Paz, 5 jun (EFE).- Paraguay arrolló este viernes a domicilio por 0-8 a Bolivia con un póker de la delantera Claudia Martínez, en la octava y penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, aunque la suerte de la Albirroja se definirá en la última jornada.

Martínez condujo el monólogo paraguayo en el encuentro disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, con anotaciones en los minutos 19, 23, 50 y 57.

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Completaron la goleada Lice Chamorro (m.45+1), Griselda Garay (m.48), Rebeca Fernández (m.52) y Monserrath Ayala (m.73).

A falta de una fecha, Paraguay ocupa el quinto puesto con las mismas 10 unidades que Chile, una menos que Venezuela y Ecuador, que están actualmente en zona de repesca para el Mundial Femenino que se disputará en Brasil en 2027, mientras que Bolivia es colista con tan solo un punto.

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La Albirroja femenina dominó la primera mitad del encuentro y tuvo al menos tres intentos de gol antes de la apertura, que llegó en el minuto 19, cuando Daysy Bareiro hizo un pase para que Martínez anote.

Cuatro minutos después, la misma Martínez amplió la cuenta tras recibir un centro y burlar a dos defensas bolivianas, dejando en el suelo a la guardameta Hillary Saavedra.

En el primer minuto adicional se registró la tercera conquista paraguaya, mediante un contragolpe de Chamorro, quien recorrió imparable la cancha para vencer a Saavedra.

A los dos minutos del inicio de la segunda mitad, Martínez conectó con Garay, quien marcó el cuarto gol para el equipo de Herminio Barrios.

Martínez anotó su tercer gol en el encuentro y el quinto para Paraguay en el minuto 50, tras un mal despeje de la capitana de la Verde Samantha Alurralde.

La desarmada defensa local volvió a cometer un error dos minutos después, permitiendo que Fernández amplíe aún más la ventaja para la Albirroja.

Paraguay no se contentó con los seis goles marcados hasta ese momento y en el minuto 57, Cindy Ramos hizo un pase para que Martínez haga un póker.

La octava diana llegó en el minuto 73, en una jugada combinada entre una inspirada Martínez y Ayala, que embocó el balón en el arco boliviano.

En la última jornada, Paraguay recibirá a la ya clasificada Colombia y Bolivia visitará a Perú.

- Ficha técnica:

0. Bolivia: Hillary Saavedra; Nashmi Segovia (m.46, Anabel Flores), Samantha Alurralde, Issela Plata, Karen Rodríguez; Wendy Baltazar (m.46, Karla Paz), Olivia Tamaki, Abigail Quiroz (m.82, Naomi Viruez); Cielo Veizaga, Carla Méndez (m.68, Fabiana Flores) e Ilsen Rodríguez (m.68, Thalia Rueda).

Seleccionador: Jury Villarroel.

8. Paraguay: Alicia Bobadilla; Daysy Bareiro (m.58, Milagros Rolón), Fiorela Martínez, Tania Riso, Limpia Fretes; Cindy Ramos (m.58, Monserrath Ayala), Dulce Quintana, Griselda Garay; Claudia Martínez (m.81, Liza Larrea), Rebeca Fernández (m.58, María Tamay) y Lice Chamorro (m.77, Belén Riveros)

Seleccionador: Herminio Barrios.

Goles: 0-1, m.19: Claudia Martínez. 0-2, m.23: Claudia Martínez. 0-3, m.45+1: Lice Chamorro. 0-4, m.48: Griselda Garay. 0-5, m.50: Claudia Martínez. 0-6, m.52: Rebeca Fernández. 0-7, m.57: Claudia Martínez. 0-8, m.73; Monserrath Ayala.

Árbitra: la venezolana Emikar Calderas amonestó a Plata.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de Santa Cruz. El encuentro fue trasladado de El Alto a Santa Cruz por los conflictos sociales en la zona andina boliviana. EFE

(foto)

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