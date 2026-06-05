La Policía preparada ante cualquier riesgo: no se han detectado movimientos contra el papa

Laura Camacho

Madrid, 5 jun (EFE).- Aunque es "imposible" prever todas las incidencias y amenazas que pueden existir en un evento de la magnitud de la visita del papa León XIV, la Policía Nacional confía plenamente en sus capacidades y el trabajo realizado durante meses para que, una vez más, España vuelva a ser un ejemplo en la organización de grandes dispositivos de seguridad.

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Convencido de ello se muestra en una entrevista con la Agencia EFE en víspera de la llegada del pontífice a Madrid el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco López Gordo, uno de los mandos al frente de esta operación Gracia que moviliza a más de 13.500 efectivos de varios cuerpos liderados por un despliegue de 11.000 policías nacionales.

"Posiblemente la visita de su santidad sea el dispositivo más importante y de mayor calado que hayamos podido afrontar", asegura el comisario principal López, que apunta que la Policía trabaja desde enero de forma muy intensa en la preparación de este dispositivo y el análisis de todos los escenarios de riesgo y sus respuestas, incluso las que se darían a situaciones que, a priori, no van a suceder.

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Los riesgos de esta visita son "muy variables", añade López Gordo, que desgrana algunas de las amenazas analizadas. "En primer lugar y evidentemente trabajamos siempre con el riesgo de atentado. Es una figura de primer relieve y de importancia de riesgo terrorista", advierte el mando policial.

Con todo y, sin olvidar que España se sitúa en un nivel cuatro reforzado de alerta antiterrorista, el comisario señala que no se han detectado "movimientos en contra del pontífice". "No es una figura que en este momento genere grandes conflictos", destaca antes de apostillar que la posibilidad de atentado no se ciñe al papa, pues se puede extender a los espacios públicos con concentración de fieles.

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Además, al tratarse de un acontecimiento de "gran visibilidad", personas u organizaciones pueden aprovechar para mostrar sus reivindicaciones aunque nada tengan que ver con un posible rechazo a la presencia del papa o la Iglesia.

Junto a estos eventuales "oportunistas", la Policía también ha trabajado en respuestas ante otras situaciones como puedan ser los accidentes y que pueden generar "conflicto" en materia de seguridad como pueda ser la caída de algún elemento de un escenario.

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"Confiamos en nuestras capacidades, sabemos que en estos dispositivos pueden pasar muchas cosas, nunca se puede prever todo, prevemos lo máximo posible y sobre todo, tenemos mecanismos de respuesta para que si surge algo, incluso algo que no pensamos que puede surgir, tener capacidades para responder", deja claro el comisario principal López Gordo.

Porque aunque asume que es "imposible abarcar y prever todo", se muestra seguro de que la Policía Nacional tiene los mecanismos suficientes tanto en materia de seguridad ciudadana como del servicio de Inteligencia y otras unidades para que todo salga bien. "Tengo la tranquilidad de que por lo menos todo el trabajo que podemos hacer se está haciendo muy bien".

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El comisario resalta que la visita del papa León XIV ha supuesto para la Policía un desafío logístico sin precedentes al incluir en su viaje actos en Canarias que han obligado a trasladar en dos barcos desde Huelva con destino a Gran Canaria y Tenerife, y en un avión del Ejército, furgonetas, vehículos pesados, arcos de seguridad y "aparataje" técnico.

En total 170 vehículos y 16 perros de la unidad canina ya están en el archipiélago, a los que se sumarán un millar de policías que volarán a Canarias una vez León XIV abandone Madrid el día 9 y se traslade a Barcelona antes de llegar a Gran Canaria el día 11.

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En cada una de las cuatro ciudades - Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife- el dispositivo activará su fase de más nivel, la crítica, en las 24 horas antes de las llegada del papa, de forma que todos los efectivos previstos estarán activos "al cien por cien".

A los ciudadanos que acudan a cualquier evento de los organizados, la Policía aconseja que previamente se informen de cómo acceder a los mismos y en qué horario. "La gente tienen que llegar con antelación, especialmente las personas con movilidad reducida", solicita el comisario, ya que existirán controles y filtros de seguridad en los principales ubicaciones.

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Cuidado también con el calor y, sobre todo, cualquier problema que tengan que se dirijan a los policías o incluso a voluntarios que han recibido instrucciones y están en permanente comunicación con los agentes. EFE

(foto)(vídeo)