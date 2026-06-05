Hallan a dos personas muertas por arma de fuego en Málaga

Málaga, 5 jun (EFE).- Dos personas han sido halladas muertas por arma de fuego este viernes en un barrio de la zona norte de Málaga, según han informado fuentes policiales.

El hallazgo se ha producido sobre las 7:30 horas y los fallecidos son un hombre y una mujer de 56 y 51 años, respectivamente, sin que hayan trascendido más datos sobre su relación ni las circunstancias del suceso.

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El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta.EFE