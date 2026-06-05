Claves de la visita del papa León XIV a España

Raquel de Blas

Madrid, 5 jun (EFE).- España ultima los preparativos para recibir este sábado al papa León XIV en el que será su primer gran viaje a un país europeo cuya idiosincrasia conoce en profundidad. Una visita de marcado carácter social y pastoral, con fuerte carga simbólica y que ha movilizado uno de los mayores despliegues de seguridad en los últimos tiempos.

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Quince años después de la última visita papal, Robert Prevost aterrizará en suelo español para iniciar un viaje que recorrerá cerca de 2.500 kilómetros y en el que pronunciará un discurso en el Congreso, inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia con ocasión del centenario de la muerte de Gaudí y hará otras dos paradas históricas: visitará la cárcel de Brians 1 en Barcelona y el muelle de Arguineguín en Gran Canaria.

Toda el programa comparte tres ejes: la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes como con la sociedad civil y las Iglesias locales.

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León XIV quiere poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos: intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 22 ocasiones en los más de 20 actos que conforman la agenda.

El lema elegido, 'Alzad la mirada', sintetiza la ambición de una visita que pretende ir más allá de la crónica religiosa: apelar a una sociedad atravesada por la polarización política, la precariedad y el desgaste institucional, sin perder de vista la emergencia migratoria que se vive en la frontera sur europea.

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Desde el Gobierno han definido este viaje como "un hito que refuerza los valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo", subrayando coincidencias con el Vaticano en la defensa de la paz, los derechos humanos y la acogida a los más vulnerables.

Para la Conferencia Episcopal, es también la oportunidad de reposicionar a la Iglesia en un país cada vez más secularizado y una oportunidad de "renovación pastoral" y de acercamiento a jóvenes, familias y laicos comprometidos.

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En la capital, el pontífice se reunirá con los reyes, mantendrá un encuentro con el presidente Pedro Sánchez y pronunciará un esperado discurso en una sesión conjunta de las Cortes Generales. Será uno de los momentos de mayor carga simbólica del viaje: un papa hablando desde el hemiciclo del Congreso en un contexto de fuerte tensión política y debate sobre el papel de las instituciones.

Celebrará una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima, presidirá la misa del Corpus Christi en Cibeles, además de encontrarse con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu y con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena.

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La gran imagen de la etapa catalana estará en la Sagrada Familia. León XIV inaugurará y bendecirá la Torre de Jesucristo, la aguja central del templo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, en una ceremonia que funcionará a la vez como acto espiritual y potente escaparate turístico y cultural de la ciudad, en la que también participará en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y visitará la Abadía de Montserrat.

La agenda reserva un espacio importante a los más vulnerables. De hecho, el papa marca el punto de partida de su viaje el primer día con la visita a un centro para personas sin hogar en el madrileño barrio de Carabanchel.

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Canarias será, sin embargo, el gran escenario para situar el drama de la migración en el centro del mensaje. Cumpliendo con el deseo de su antecesor Francisco, León XIV visitará el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), convertidos en símbolos de la crisis migratoria y de la presión que sufren las islas como puerta de entrada a Europa.

Allí se reunirá con migrantes y con organizaciones que trabajan en la acogida y defensa de sus derechos, antes de presidir misas multitudinarias en el Estadio de Gran Canaria y en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

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Aunque muchos de estos actos no tendrán la espectacularidad de las grandes eucaristías, permitirán al pontífice visibilizar, con imágenes muy potentes, la realidad de la frontera sur en un momento de intenso debate europeo sobre migración y asilo.

Esta visita ha activado un histórico dispositivo policial que volverá a poner a prueba la capacidad de España ante concentraciones multitudinarias, coordinado por el Ministerio del Interior en varias fases para cubrir desplazamientos y actos masivos.

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Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria. En total, 23.500 agentes para velar por la seguridad durante la visita.

El dispositivo incluye una 'cápsula' permanente de protección en torno a León XIV durante todo el viaje, unos 250 furgones antidisturbios, perímetros de seguridad, controles de acceso, cortes de tráfico y restricciones aéreas en los puntos neurálgicos.

Contará además con centros de coordinación específicos en cada ciudad y planes para escenarios de riesgo en el que España tiene en vigor un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. EFE