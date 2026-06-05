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El gol de Ferran, minutos para Mikel Merino y un ‘tropiezo’

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Óscar Maya Belchí

Madrid, 5 jun (EFE).- La selección española cerró su primer amistoso de preparación para el Mundial con empate ante Irak. Sin alarmas. Un paso más en la preparación en el que las pruebas fueron masivas, sin diez de los 26 jugadores que forman parte de la convocatoria, en el que Ferran Torres siguió marcando con España y Mikel Merino continuó su puesta a punto.

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La grada detrás del banquillo de la selección española derrochaba calidad. Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Pedro González 'Pedri', Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz vieron el partido juntos en los asientos del estadio de Riazor (A Coruña).

Piezas clave en la que será la selección que afronte el Mundial, y para el segundo y último amistoso de preparación contra Perú en Puebla (México) el 8 de junio.

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De los diez, nueve podrían formar perfectamente parte del once titular ante Cabo Verde el 15 de junio. Con Víctor Muñoz con menos opciones.

Ausencias compensadas con nueve jugadores de refuerzo, que tuvieron participación en un partido que fue perdiendo ritmo en una segunda mitad plana y sin riesgos que acabó con el empate a uno de la primera.

Segundo empate consecutivo de la selección española y un ‘tropiezo’ sin importancia. Parte del proceso de preparación, explicó Luis de la Fuente. Como un partido de entrenamiento, pero ante 32.000 espectadores y transmitido por televisión. Países Bajos y Francia, entre las favoritas al torneo, perdieron sus partidos.

Sin alarmas y con buenas noticias para el seleccionador español. Una de ellas, los 22 minutos que disputó Mikel Merino. Un futbolista clave en sus planes, que ha rendido como ‘9’ y como centrocampista, con su gol ante Alemania en cuartos de final de la Eurocopa en Stuttgart como gran momento con la camiseta roja.

"Mikel Merino presenta muchos valores que tiene esta selección y este equipo. Si tengo que recogerle en brazos a su casa para que venga, lo haré. Mikel Merino hay que esperarle siempre. Está recuperándose bien. Y hay otro aspecto importante, que es que no llegará tan fatigado como otros compañeros. Va a estar en el mejor momento para rendir con nosotros", destacó el técnico el 26 de mayo durante su participación en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, en el Instituto Cervantes.

Y, sin tener que ir a recogerle en brazos a su casa, De la Fuente sí que mostró su confianza ciega en él, al convocarle a pesar que desde la fractura por estrés en el pie sólo había disputado 28 minutos, el pasado 24 de mayo contra el Crystal Palace, en cuatro meses.

“Verle en el campo es una muy buena noticia. Ya nos ha demostrado que está en buenas condiciones y que va a ir creciendo una vez vayan pasando estos días y semanas. Acepta muy bien la carga de trabajo. Estamos muy contentos”, dijo el seleccionador tras el amistoso contra Irak.

Un partido en el que uno de esos futbolistas fijos para él, a los que conoce a la perfección, como Ferran Torres, volvió a demostrar su idilio con el gol cuando viste la camiseta de la selección española.

Capitán en la primera parte, sin Rodrigo Hernández y Unai Simón en el campo, marcó el primer gol de España en su camino hacia la final del Mundial en Nueva Jersey el 19 de julio para mantener la buena racha con la que acabó la temporada.

21 goles, 16 de ellos en Liga para ser el máximo goleador español igualado con su compañero, Lamine Yamal, y uno más que un Mikel Oyarzabal con el que se juega ese puesto de delantero abierto en un ataque que, en condiciones ideales y cuando se recuperen de sus lesiones, tiene a Lamine Yamal y Nico Williams como dueños de las bandas derecha e izquierda, respectivamente.

Un once para el debut que De la Fuente tiene muy bien perfilado en su cabeza y que espera que el que ponga en el campo ante Perú se asemeje al que elegirá para el primer partido del Mundial. EFE

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