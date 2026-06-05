Sánchez garantiza que no habrá un "superdomingo electoral" en 2027

(Actualiza la noticia NA5149 con más declaraciones del presidente del Gobierno)

Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este viernes "por activa y por pasiva" que "no habrá un superdomingo electoral", es decir, que no hará coincidir las elecciones generales con los comicios municipales y autonómicos que deben celebrarse en mayo de 2027.

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En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat y al plantearle si sigue manteniendo, como apuntó hace un año, que no tiene intención de que haya esa coincidencia, ha sido contundente.

"Le puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos que, desde luego, no va a haber un superdomingo electoral", ha reiterado.

Sánchez ha defendido que los candidatos a alcaldías y gobiernos autonómicos tengan su propio debate de forma independiente del que puede haber en unas elecciones generales.

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El presidente del Gobierno viene ratificando, ante las sucesivas peticiones de adelanto electoral de la oposición por los casos judiciales que afectan al PSOE, que agotará la legislatura y los comicios serán en 2027.

Si mantiene esa determinación, la duda es si serán antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo del próximo año, una vez que ha ratificado este viernes que no coincidirán ambas citas electorales.

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Presidentes autonómicos y alcaldes del PSOE se habían expresado en público y en privado en contra de esa coincidencia al interpretar que podrían sufrir las consecuencias si hubiera un voto de castigo a Sánchez.

Algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han defendido que haya un adelanto electoral y, en cualquier caso, que los comicios generales sean antes que los que deberán determinar el signo político de los ayuntamientos y de gran parte de las autonomías.

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Después de que esta semana Sánchez haya anunciado el inicio de los trámites para presentar el proyecto de ley de presupuestos para 2027, los periodistas le han planteado si el hecho de que no salieran adelante podría servir de detonante para adelantar las elecciones.

Ha señalado el jefe del Ejecutivo que ni siquiera se han presentado los presupuestos y ya se está planteando una pantalla posterior, y ha manifestado que lo que va a hacer el Gobierno es cumplir una obligación constitucional como es la presentación de ese proyecto de nuevas cuentas del Estado.

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Sí ha apelado a la responsabilidad de sus socios parlamentarios para que puedan salir adelante y seguir avanzando en decisiones que considera importantes como el nuevo sistema de financiación autonómica, al tiempo que espera que sea avalada por la justicia europea la ley de amnistía.

Por ello, ha defendido en especial el diálogo con el PNV y con Junts, pese a reconocer que la interlocución con este partido está rota, porque ha dicho que hay iniciativas muy positivas tanto para Euskadi como para Cataluña en el ámbito de la financiación autonómica. EFE

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