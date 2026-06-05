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Proyectar la imagen del Sol en una superficie, el método más seguro para ver el eclipse

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Santa Cruz De Tenerife, 5 jun (EFE).- El Instituto de Astrofísica de Canarias ha recordado este viernes el peligro de mirar al Sol directamente durante el próximo eclipse del 12 de agosto, lo que puede causar daños graves e irreversibles en la vista, incluyendo la ceguera, y ha precisado que el método más seguro es proyectar la imagen en una superficie.

El eclipse del 12 de agosto, visible en una extensa superficie de España, es una oportunidad única para observar uno de los mayores espectáculos astronómicos visibles a simple vista, pero también puede ser una fuente de graves problemas si no se toman las adecuadas precauciones, ha indicado el IAC en una nota.

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Observar el Sol directamente, ya sea durante un eclipse o en condiciones normales, puede causar daños graves e irreversibles, pues la retina puede quemarse sin producir ningún dolor, por lo que el daño puede pasar desapercibido en el momento.

Esta advertencia se aplica tanto al Sol sin eclipsar como al Sol eclipsado parcialmente o en un eclipse anular: incluso el 1 % visible de la superficie solar emite radiación suficiente para dañar de manera permanente los receptores de luz del ojo, advierte el IAC.

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Los síntomas de la retinopatía solar —la lesión ocular causada por la exposición al Sol— pueden no apreciarse en el momento sino horas o incluso días después y entre ellos se cuentan la visión borrosa, la distorsión visual y la aparición de un punto ciego central (escotoma) que dificulta actividades cotidianas como la lectura.

En los casos más graves, la exposición puede provocar un agujero macular que requiere intervención quirúrgica, por lo que el IAC insiste en que mirar al Sol, aunque sea unos segundos, repetidamente y sin protección puede acumular daño.

Las únicas gafas aptas para observar el Sol directamente son las certificadas con la norma EN ISO 12312-2:2015, específica para observación solar directa, distinta de la ISO 12312-1 (gafas de sol ordinarias) y que es la única válida para este fin.

En los eclipses totales, como los de este año y de 2027, es seguro quitarse las gafas únicamente durante los minutos de totalidad absoluta, cuando la Luna cubre el 100 % del Sol y se hace de noche.

Las gafas de sol comunes, cristales ahumados, radiografías, CDs, películas fotográficas, filtros baratos para prismáticos o telescopios y otros métodos caseros "son totalmente desaconsejables", advierte el instituto astrofísico, pues ninguno bloquea la radiación en el rango y la cantidad necesarios para proteger el ojo.

El único método casero relativamente aceptable, aunque con limitaciones ópticas, es el cristal o filtro de soldador de grado alto (12 a 14). EFE

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