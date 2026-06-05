Espana agencias

El IBEX 35 sube el 0,21 % tras la apertura y recupera los 18.300, pese a la IA y a Irán

Guardar
Google icon

Madrid, 5 jun (EFE).- La Bolsa española sube el 0,21 % tras la apertura de este viernes y supera los 18.300 puntos, pese a las dudas del mercado sobre el sector de la Inteligencia Artificial (IA), y acerca de si finalmente Estados Unidos e Irán lograrán firmar el acuerdo de paz.

A las 9:10 horas, el IBEX 35, el principal indicador nacional, suma ese 0,21 %, hasta los 18.317,7 puntos. Las ganancias del año se elevan al 5,84 %.

PUBLICIDAD

Por valores, Cellnex lidera las ganancias al subir el 1,96 %, seguido de Puig, el 1,57 %; e Inditex, el 1,15 %.

ArcelorMittal e IAG son los que más bajan, el 2,16 % y el 0,62 %, respectivamente.

BBVA también cede el 0,66 %, Repsol el 0,48 % y Santander, el 0,32 %; mientras que Telefónica suma el 0,08 % e Iberdrola el 0,84 %.

PUBLICIDAD

La Bolsa española ha abierto este viernes con ganancias moderadas mientras los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan caídas, tras enfriarse las buenas expectativas sobre la IA, sector que en las últimas sesiones impulsó a los mercados a máximos históricos.

Wall Street ya cerró en la víspera mixto, en una sesión marcada por la empresa de semiconductores Broadcom, que cayó un 12,6 % tras divulgar que mantiene sus previsiones de ventas de chips de IA para 2027, en lugar de incrementarlas, pese a una buena demanda y a un acuerdo reciente con Google.

Al igual que en Wall Street, las dudas sobre el sector tecnológico arrastran a las bolsas asiáticas: el Kospi de Seúl baja el 5,54 %; mientras que el Nikkei de Tokio pierde el 1,31 %.

El Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,03 % y la Bolsa de Shanghái, el 0,70 %.

Con el euro al alza, a 1,162 dólares, los principales mercados europeos han arrancado mixtos: Fráncfort baja el 0,13 %, Londres el 0,25 % y Milán el 0,01 %; mientras París suma el 0,10 %.

Este viernes el foco de atención del mercado estará puesto en el informe de empleo de Estados Unidos, mientras que también se conocerá el dato final del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona del primer trimestre.

Respecto al conflicto de Oriente Medio, el mercado sigue cauto respecto a que Estados Unidos e Irán alcancen finalmente un acuerdo de paz que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

La milicia chií Hizbulá e Israel han intercambiado ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego que fue negociado esta semana.

Irán ya ha advertido de que si Israel no cesa sus ataques al Líbano, romperá las negociaciones de paz con Estados Unidos.

En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube un leve 0,11 % este viernes, hasta los 95,14 dólares; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el de referencia en Estados Unidos, cae el 0,17 %, hasta los 95,11 dólares.

La onza de oro se deja el 0,45 %, hasta los 4.454,9 dólares; y la plata baja el 1,82 %, hasta los 72,54 dólares.

El bitcóin retrocede de nuevo con fuerza, el 3,08 %, hasta los 61.556,7 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años sube al 3,453 %. EFEC

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La superventas Harriet Muncaster: Nunca imaginé tener millones de lectores

Infobae

Hallan a dos personas muertas por arma de fuego en una vivienda de Málaga

Infobae

Mal Pelo y La Venidera, triple ganadora de los Max, abren este sábado Cádiz en Danza

Infobae

Inversiones Neuer

Infobae

Mbappé y Lamine destronan a Cristiano y Messi como reyes de las marcas registradas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

Un informe de Letonia advierte de la “guerra legal” que Rusia prepara contra Europa a través de campañas de desinformación o batallas judiciales

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

El pueblo madrileño donde gobierna la izquierda con el partido antitaurino Los Verdes y que se va a gastar 180.000 euros en encierros

ECONOMÍA

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición