El IBEX 35 sube el 0,21 % tras la apertura y recupera los 18.300, pese a la IA y a Irán

Madrid, 5 jun (EFE).- La Bolsa española sube el 0,21 % tras la apertura de este viernes y supera los 18.300 puntos, pese a las dudas del mercado sobre el sector de la Inteligencia Artificial (IA), y acerca de si finalmente Estados Unidos e Irán lograrán firmar el acuerdo de paz.

A las 9:10 horas, el IBEX 35, el principal indicador nacional, suma ese 0,21 %, hasta los 18.317,7 puntos. Las ganancias del año se elevan al 5,84 %.

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Por valores, Cellnex lidera las ganancias al subir el 1,96 %, seguido de Puig, el 1,57 %; e Inditex, el 1,15 %.

ArcelorMittal e IAG son los que más bajan, el 2,16 % y el 0,62 %, respectivamente.

BBVA también cede el 0,66 %, Repsol el 0,48 % y Santander, el 0,32 %; mientras que Telefónica suma el 0,08 % e Iberdrola el 0,84 %.

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La Bolsa española ha abierto este viernes con ganancias moderadas mientras los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan caídas, tras enfriarse las buenas expectativas sobre la IA, sector que en las últimas sesiones impulsó a los mercados a máximos históricos.

Wall Street ya cerró en la víspera mixto, en una sesión marcada por la empresa de semiconductores Broadcom, que cayó un 12,6 % tras divulgar que mantiene sus previsiones de ventas de chips de IA para 2027, en lugar de incrementarlas, pese a una buena demanda y a un acuerdo reciente con Google.

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Al igual que en Wall Street, las dudas sobre el sector tecnológico arrastran a las bolsas asiáticas: el Kospi de Seúl baja el 5,54 %; mientras que el Nikkei de Tokio pierde el 1,31 %.

El Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,03 % y la Bolsa de Shanghái, el 0,70 %.

Con el euro al alza, a 1,162 dólares, los principales mercados europeos han arrancado mixtos: Fráncfort baja el 0,13 %, Londres el 0,25 % y Milán el 0,01 %; mientras París suma el 0,10 %.

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Este viernes el foco de atención del mercado estará puesto en el informe de empleo de Estados Unidos, mientras que también se conocerá el dato final del Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona del primer trimestre.

Respecto al conflicto de Oriente Medio, el mercado sigue cauto respecto a que Estados Unidos e Irán alcancen finalmente un acuerdo de paz que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

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La milicia chií Hizbulá e Israel han intercambiado ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego que fue negociado esta semana.

Irán ya ha advertido de que si Israel no cesa sus ataques al Líbano, romperá las negociaciones de paz con Estados Unidos.

En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube un leve 0,11 % este viernes, hasta los 95,14 dólares; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el de referencia en Estados Unidos, cae el 0,17 %, hasta los 95,11 dólares.

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La onza de oro se deja el 0,45 %, hasta los 4.454,9 dólares; y la plata baja el 1,82 %, hasta los 72,54 dólares.

El bitcóin retrocede de nuevo con fuerza, el 3,08 %, hasta los 61.556,7 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años sube al 3,453 %. EFEC

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