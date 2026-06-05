EL PP ve "imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo" en el caso Leire

Madrid, 5 jun (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este viernes que es "imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo" en la presunta trama que, según la UCO, coordinaba la exmilitante socialista Leire Díez para desbaratar actuaciones judiciales y policiales contra el Gobierno.

Tellado ha afirmado, en un vídeo remitido a la prensa por el PP, que una vez levantado parcialmente el secreto de sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional "Pedro Sánchez es el primer señalado, el primer responsable de todo y el primero que debe dimitir" como presidente del Gobierno.

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"Debe irse cuanto antes y acortar esta agonía de la única forma posible: convocando elecciones generales”, ha apuntado Tellado en el videocomunicado, en el que ve ese sumario como "una bomba de relojería" contra el Gobierno, que "se cae a pedazos".

En el sumario, ha subrayado, "aparecen una y mil veces referencias" a Sánchez, y las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil apuntan a que "la trama se orquestó desde Ferraz" en los días de abril de 2024 en los que el secretario general del PSOE hizo un parón de varios días y dirigió luego una "carta de amor" a la ciudadanía.

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Además, en opinión de Tellado, "se pagó con fondos del partido y la ejecutaron militantes del partido" socialista, por lo que pide a Sánchez y los ministros que "salgan de la Moncloa con las manos en alto".

"En la mafia socialista tenían un papel preponderante la directora de la Guardia Civil y el fiscal general del Estado", ha agregado el número dos del PP, para concluir que "es delincuencia de Estado": "Todo al servicio de Sánchez y para tapar su corrupción".

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El portavoz del PP, Borja Sémper, ha reprochado a Sánchez que recurra a "excusas de mal pagador" para negar las "andanzas" de la exmilitante socialista Leire Díez.

En La Sexta, ha opinado que el país está asistiendo "al colapso, a la degradación definitiva de un Gobierno".

Respecto a que Sánchez haya descartado un superdomingo electoral, Sémper cree que si de él dependiera "estaría perfectamente dispuesto a ver cómo arde todo desde una ventana", porque, a su juicio, no le importa nada "mientras pueda seguir teniendo agenda internacional".

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El portavoz del PP ve a España "paralizada", sin mayoría parlamentaria para el Gobierno, y ha señalado que ni Sumar, ni Podemos, ni PNV ni Junts se van a mover porque aceptar la corrupción "les renta más que dar la palabra a los españoles". EFE

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