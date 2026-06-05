Aagesen aboga por invertir en la naturaleza y en adaptación frente al cambio climático

Cabanillas de la Sierra (Madrid), 5 jun (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha subrayado este viernes en el Día Mundial del Medioambiente que, más allá de la reducción de emisiones, la lucha contra el cambio climático también consiste en "proteger a la naturaleza, a nuestros ecosistemas, e invertir en adaptación".

"Invertir en la naturaleza es invertir en futuro", ha dicho desde la finca La Biodera, en Cabanillas de la Sierra (Madrid), durante una jornada sobre polinizadores con la ONG Amigas de la Tierra.

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Allí ha reivindicado el papel de estas especies "fundamentales para la vida, para los alimentos que tenemos en nuestros hogares, para la protección de los ecosistemas", pero también ha advertido de uno de los retos de la temporada estival: los incendios forestales.

La ministra ha anunciado que en los primeros cinco meses del año se han quemado 30.000 hectáreas, "tres veces más si lo comparamos con el año pasado"; por ello ha pedido "máxima precaución", especialmente tras las "temperaturas extraordinarias" del mes de mayo, para evitar una temporada como la de 2025.

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En esa línea, ha defendido que "hay que invertir en prevención" y ha hecho un llamamiento para que "todas las comunidades autónomas dimensionen las inversiones en materia de prevención y extinción de incendios".

También ha abogado por "dignificar una carrera que es fundamental, que nos protege a todos: los bomberos".

Aagesen ha aprovechado el Día Mundial del Medioambiente para recordar que "es necesario actuar" frente a un cambio climático que deja "una Europa que se calienta el doble más rápido que el resto, una España vulnerable y un Mediterráneo que tiene temperaturas altísimas".

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Una respuesta que debe articularse alrededor de tres premisas: ciencia, ambición y colaboración, ha dicho, para hacer frente a este desafío desde una "responsabilidad colectiva".

En este sentido, ha sostenido que en la emergencia climática "no hay fronteras" y que defender la biodiversidad, la restauración de la naturaleza y la conservación de especies "al final es vida". EFE

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