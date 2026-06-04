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La inevitable renovación del Rayo Vallecano

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Madrid, 4 jun (EFE).- La dirección deportiva del Rayo Vallecano que encabeza David Cobeño, junto al presidente, Raúl Martín Presa, se encuentra trabajando en la incorporación del entrenador que sustituya a Íñigo Pérez y también en la confección de la plantilla para la próxima temporada, en la que hay una inevitable renovación con la salida de varios jugadores importantes.

El Rayo Vallecano, tras dar por cerrada la etapa deportiva de Íñigo Pérez -próximo técnico del Villarreal-, la más exitosa en los 102 años de historia del club al haber logrado dos octavos puestos en la Liga española y la disputa de la final de la Liga Conferencia, espera cerrar la incorporación del nuevo entrenador esta semana.

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Mientra eso tiene lugar, la confección de la plantilla también es algo que tiene ocupados los despachos del Rayo, sobre todo porque hay varios jugadores que acaban contrato y a los que habrá que buscar sustitutos.

En la defensa hay tres jugadores que finalizan su contrato. Son el central ghanés Abdul Mumin, el también central italo-brasileño Luiz Felipe y el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino. Los dos primeros apenas han tenido participación este curso, no seguirán, y el futuro de 'Pacha' es una incógnita.

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En el centro del campo acaban contrato Gerard Gumbau, a préstamo por el Granada, y Unai López, que tiene una oferta del Olympiacos, pero quiere quedarse en Vallecas, aunque antes de decidirse quiere saber el entrenador y el proyecto deportivo que está previsto.

El que no seguirá seguro es el mediapunta argentino Oscar Trejo, que, a sus 38 años, ha dicho adiós tras una histórica temporada en la que ha tenido un papel secundario. Lo que está por ver es si llega a un acuerdo con el club para entrar en la estructura en alguna sección en la que pueda ayudar. En estos días se reunirá con Martín Presa para tratar este asunto.

Los dos cedidos, el atacante Carlos Martín, por parte del Atlético de Madrid, y el extremo internacional Ilias Akhomach, del Villarreal, regresarán a sus respectivos equipos de origen.

Aparte de estos nombres hay otros jugadores que podrían buscar minutos lejos de Vallecas a tenor de la evolución de la última campaña y lo complicado de tener continuidad en el equipo. En este grupo están el portero Dani Cárdenas, el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd o el delantero angoleño Randy Nteka.

De cesión regresan el central Pelayo Fernández (Cádiz), el delantero Raúl de Tomás (Al-Wakrah, de Catar), el portero Miguel Ángel Morro (Leixoes) y el atacante Etienne Eto'o (Mirandés y Villarreal B), cuya continuidad en el equipo se antoja complicada ya que en sus respectivos equipos de cesión tampoco han tenido excesivo protagonismo.

Caso aparte es el del central senegalés Nobel Mendy, cedido por el Betis al Rayo este último curso, y por el que el club vallecano tiene una opción de compra preferente hasta el 30 de junio, ya que la compra automática no se hizo efectiva al no llegar al mínimo de minutos impuesto en el contrato de préstamo. Cobeño ha asegurado en varias ocasiones que ficharlo es algo que se valora en el club, aunque por el momento no se ha oficializado.

Respecto a la pretemporada, el único amistoso previsto oficialmente hasta el momento es el del 16 de julio frente al Feyenoord en el estadio del equipo neerlandés. EFE

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